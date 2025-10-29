The 30 most popular homes for sale in Erie

People love looking at homes—whether they're seriously searching for their next place or just daydreaming about what could be. Even though the current housing market is difficult, browsing is a well-established pastime and often on people's daily social media rotation.
To see which listings have caught the most attention lately, Redfin Real Estate analyzed the most-viewed homes for sale in the Erie metro over the past 30 days. From fixer-uppers to move-in-ready dream homes, these listings had that "it" factor. Note: Listings were active on Redfin as of October 27, 2025; square footage was approximated.
#1. 9831 German Rd, North East, PA 16428
- Views: 285
- List price: $139,900
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,395
- Price per square foot: $100.29
#2. 2085 Cemetery Rd, North East, PA 16428
- Views: 281
- List price: $515,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,872
- Price per square foot: $275.11
#3. 3309 Greengarden Blvd, Erie, PA 16508
- Views: 217
- List price: $229,500
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,146
- Price per square foot: $200.26
#4. 5615 Peck Rd, Erie, PA 16510
- Views: 217
- List price: $135,000
- Beds: 3 | Baths: 1 | Square feet: 2,090
- Price per square foot: $64.59
#5. 4256 Neptune Dr, Erie, PA 16506
- Views: 212
- List price: $359,900
- Beds: 4 | Baths: 3.5 | Square feet: 2,731
- Price per square foot: $131.78
#6. 461 W 7th St, Erie, PA 16502
- Views: 200
- List price: $325,000
- Beds: 4 | Baths: 1.5 | Square feet: 2,378
- Price per square foot: $136.67
#7. 2511 Lakeside Dr, Erie, PA 16511
- Views: 195
- List price: $319,900
- Beds: 3 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,036
- Price per square foot: $157.12
#8. 13478 Old Lake Rd, # 92 East Springfield, PA 16411
- Views: 184
- List price: $199,900
- Beds: 4 | Baths: 2 | Square feet: 1,839
- Price per square foot: $108.70
#9. 4913 Sunnydale Blvd, Erie, PA 16509
- Views: 178
- List price: $229,900
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 2,566
- Price per square foot: $89.59
#10. 4830 Greenwood St, Erie, PA 16509
- Views: 166
- List price: $149,000
- Beds: 2 | Baths: 1 | Square feet: 720
- Price per square foot: $206.94
#11. 2828 Carter Ave, Erie, PA 16506
- Views: 162
- List price: $181,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,791
- Price per square foot: $101.06
#12. 3919 State St, Erie, PA 16508
- Views: 155
- List price: $590,000
- Beds: 5 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,980
- Price per square foot: $148.24
#13. 963 W 7th St, Erie, PA 16502
- Views: 153
- List price: $149,000
- Beds: 4 | Baths: 1 | Square feet: 1,536
- Price per square foot: $97.01
#14. 4309 Koehler Rd, Erie, PA 16510
- Views: 152
- List price: $209,900
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,248
- Price per square foot: $168.19
#15. 919 W Gore Rd, Erie, PA 16509
- Views: 152
- List price: $219,900
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,300
- Price per square foot: $169.15
#16. 2710 Pittsburgh Ave, Erie, PA 16508
- Views: 151
- List price: $219,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 1,473
- Price per square foot: $148.68
#17. 3500 Dunn Valley Rd, Erie, PA 16509
- Views: 143
- List price: $399,900
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 2,552
- Price per square foot: $156.70
#18. 5115 West Rd, Mckean, PA 16426
- Views: 140
- List price: $189,900
- Beds: 3 | Baths: 1 | Square feet: 1,302
- Price per square foot: $145.85
#19. 3838 Trask Ave, Erie, PA 16508
- Views: 140
- List price: $229,900
- Beds: 3 | Baths: 1 | Square feet: 1,888
- Price per square foot: $121.77
#20. 6787 W Ridge Rd, Fairview, PA 16415
- Views: 132
- List price: $189,900
- Beds: 3 | Baths: 2.5 | Square feet: 1,814
- Price per square foot: $104.69
#21. 4918 Dorchester Dr, Erie, PA 16509
- Views: 129
- List price: $249,900
- Beds: 2 | Baths: 1.5 | Square feet: 1,264
- Price per square foot: $197.71
#22. 621 Nobel Ave, Erie, PA 16511
- Views: 129
- List price: $149,900
- Beds: 3 | Baths: 1 | Square feet: 1,860
- Price per square foot: $80.59
#23. 4241 Dunn Valley Rd, Mckean, PA 16426
- Views: 129
- List price: $495,000
- Beds: 4 | Baths: 2.5 | Square feet: 3,582
- Price per square foot: $138.19
#24. 2917 E 29th St, Erie, PA 16510
- Views: 128
- List price: $170,000
- Beds: 4 | Baths: 1.5 | Square feet: 1,944
- Price per square foot: $87.45
#25. 5449 Pepperwood Cir, Erie, PA 16506
- Views: 128
- List price: $585,000
- Beds: 4 | Baths: 3.5 | Square feet: 3,908
- Price per square foot: $149.69
#26. 115 W 32nd St, Erie, PA 16508
- Views: 126
- List price: $219,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,844
- Price per square foot: $118.76
#27. 3920 Stone Quarry Rd, Waterford, PA 16441
- Views: 126
- List price: $599,900
- Beds: 5 | Baths: 5.5 | Square feet: 5,864
- Price per square foot: $102.30
#28. 13134 Clute Rd, Waterford, PA 16441
- Views: 120
- List price: $239,000
- Beds: 3 | Baths: 1.5 | Square feet: 1,288
- Price per square foot: $185.56
#29. 6031 Schultz Rd, Erie, PA 16509
- Views: 120
- List price: $729,900
- Beds: 7 | Baths: 5 | Square feet: 6,432
- Price per square foot: $113.48
#30. 8498 E Lake Rd, Harborcreek Twp, PA 16511
- Views: 119
- List price: $799,900
- Beds: 3 | Baths: 2.5 | Square feet: 2,430
- Price per square foot: $329.18
