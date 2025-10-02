How much house does $500,000 buy you in Bloomsburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Bloomsburg?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Bloomsburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
258258 Iron St, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $440,000
- 10 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,846
- See 258258 Iron St, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
1517 E 3Rd St, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $375,000
- 9 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,004
- See 1517 E 3Rd St, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
108 Hawk Ridge Rd, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $420,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,959
- See 108 Hawk Ridge Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
126 Orchard Dr, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $410,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,592
- See 126 Orchard Dr, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
1 Bittersweet Dr, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $399,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,076
- See 1 Bittersweet Dr, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
215 River Dr, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $410,000
- 4 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 2,799
- See 215 River Dr, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
877 Red Ln, Danville, PA 17821
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 1,904
- See 877 Red Ln, Danville, PA 17821 on Redfin.com
153 Rohrsburg Rd, Orangeville, PA 17859
- Price: $330,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,790
- See 153 Rohrsburg Rd, Orangeville, PA 17859 on Redfin.com
776 Continental Blvd, Danville, PA 17821
- Price: $345,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,767
- See 776 Continental Blvd, Danville, PA 17821 on Redfin.com
190 Foggy Mountain Rd, Turbotville, PA 17772
- Price: $420,000
- 4 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,530
- See 190 Foggy Mountain Rd, Turbotville, PA 17772 on Redfin.com
145 Jacobs Landing Way, Danville, PA 17821
- Price: $342,000
- 3 bedrooms, 3.3 bathrooms
- Square feet: 1,857
- See 145 Jacobs Landing Way, Danville, PA 17821 on Redfin.com
362 Mount Zion Dr, Danville, PA 17821
- Price: $459,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,910
- See 362 Mount Zion Dr, Danville, PA 17821 on Redfin.com
18 Kristim Dr, Danville, PA 17821
- Price: $479,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,040
- See 18 Kristim Dr, Danville, PA 17821 on Redfin.com
925 Mcguire Rd, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $339,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,950
- See 925 Mcguire Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
30 Maple Crest Dr, Nescopeck, PA 18635
- Price: $409,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,864
- See 30 Maple Crest Dr, Nescopeck, PA 18635 on Redfin.com
158 Legion Rd, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $375,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 3,411
- See 158 Legion Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
19 Kachinka Hollow Rd, Berwick, PA 18603
- Price: $345,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 3,138
- See 19 Kachinka Hollow Rd, Berwick, PA 18603 on Redfin.com
223 Maple Rd, Berwick, PA 18603
- Price: $329,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 2,150
- See 223 Maple Rd, Berwick, PA 18603 on Redfin.com
200 Friar Ln, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $325,000
- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 2,072
- See 200 Friar Ln, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
175 Hemlock Ln, Millville, PA 17846
- Price: $390,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,756
- See 175 Hemlock Ln, Millville, PA 17846 on Redfin.com
4269 Muncy Exchange Rd, Muncy, PA 17756
- Price: $424,900
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,853
- See 4269 Muncy Exchange Rd, Muncy, PA 17756 on Redfin.com
273 Pinnacle Dr, Catawissa, PA 17820
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,680
- See 273 Pinnacle Dr, Catawissa, PA 17820 on Redfin.com
495 Meadow Ln, Danville, PA 17821
- Price: $345,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,600
- See 495 Meadow Ln, Danville, PA 17821 on Redfin.com
12 Leer Ln, Danville, PA 17821
- Price: $345,000
- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms
- Square feet: 1,296
- See 12 Leer Ln, Danville, PA 17821 on Redfin.com
2144 Old Berwick Rd, Bloomsburg, PA 17815
- Price: $325,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,560
- See 2144 Old Berwick Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com
77 Wagon Wheel Hill Rd, Danville, PA 17821
- Price: $354,900
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,872
- See 77 Wagon Wheel Hill Rd, Danville, PA 17821 on Redfin.com
29 N End Ln, Millville, PA 17846
- Price: $420,000
- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms
- Square feet: 1,922
- See 29 N End Ln, Millville, PA 17846 on Redfin.com
1306 Orange St, Berwick, PA 18603
- Price: $375,000
- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms
- Square feet: 4,000
- See 1306 Orange St, Berwick, PA 18603 on Redfin.com
271 Kearkuff Rd, Benton, PA 17814
- Price: $325,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 720
- See 271 Kearkuff Rd, Benton, PA 17814 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.