How much house does $500,000 buy you in Bloomsburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Bloomsburg?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Bloomsburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

258258 Iron St, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $440,000

- 10 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,846

- See 258258 Iron St, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

1517 E 3Rd St, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $375,000

- 9 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,004

- See 1517 E 3Rd St, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

108 Hawk Ridge Rd, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $420,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,959

- See 108 Hawk Ridge Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

126 Orchard Dr, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $410,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,592

- See 126 Orchard Dr, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

1 Bittersweet Dr, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $399,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,076

- See 1 Bittersweet Dr, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

215 River Dr, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $410,000

- 4 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 2,799

- See 215 River Dr, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

877 Red Ln, Danville, PA 17821

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 1,904

- See 877 Red Ln, Danville, PA 17821 on Redfin.com

153 Rohrsburg Rd, Orangeville, PA 17859

- Price: $330,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,790

- See 153 Rohrsburg Rd, Orangeville, PA 17859 on Redfin.com

776 Continental Blvd, Danville, PA 17821

- Price: $345,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,767

- See 776 Continental Blvd, Danville, PA 17821 on Redfin.com

190 Foggy Mountain Rd, Turbotville, PA 17772

- Price: $420,000

- 4 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,530

- See 190 Foggy Mountain Rd, Turbotville, PA 17772 on Redfin.com

145 Jacobs Landing Way, Danville, PA 17821

- Price: $342,000

- 3 bedrooms, 3.3 bathrooms

- Square feet: 1,857

- See 145 Jacobs Landing Way, Danville, PA 17821 on Redfin.com

362 Mount Zion Dr, Danville, PA 17821

- Price: $459,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,910

- See 362 Mount Zion Dr, Danville, PA 17821 on Redfin.com

18 Kristim Dr, Danville, PA 17821

- Price: $479,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,040

- See 18 Kristim Dr, Danville, PA 17821 on Redfin.com

925 Mcguire Rd, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $339,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,950

- See 925 Mcguire Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

30 Maple Crest Dr, Nescopeck, PA 18635

- Price: $409,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,864

- See 30 Maple Crest Dr, Nescopeck, PA 18635 on Redfin.com

158 Legion Rd, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $375,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 3,411

- See 158 Legion Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

19 Kachinka Hollow Rd, Berwick, PA 18603

- Price: $345,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 3,138

- See 19 Kachinka Hollow Rd, Berwick, PA 18603 on Redfin.com

223 Maple Rd, Berwick, PA 18603

- Price: $329,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 2,150

- See 223 Maple Rd, Berwick, PA 18603 on Redfin.com

200 Friar Ln, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $325,000

- 3 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 2,072

- See 200 Friar Ln, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

175 Hemlock Ln, Millville, PA 17846

- Price: $390,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,756

- See 175 Hemlock Ln, Millville, PA 17846 on Redfin.com

4269 Muncy Exchange Rd, Muncy, PA 17756

- Price: $424,900

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,853

- See 4269 Muncy Exchange Rd, Muncy, PA 17756 on Redfin.com

273 Pinnacle Dr, Catawissa, PA 17820

- Price: $449,900

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,680

- See 273 Pinnacle Dr, Catawissa, PA 17820 on Redfin.com

495 Meadow Ln, Danville, PA 17821

- Price: $345,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,600

- See 495 Meadow Ln, Danville, PA 17821 on Redfin.com

12 Leer Ln, Danville, PA 17821

- Price: $345,000

- 3 bedrooms, 1.8 bathrooms

- Square feet: 1,296

- See 12 Leer Ln, Danville, PA 17821 on Redfin.com

2144 Old Berwick Rd, Bloomsburg, PA 17815

- Price: $325,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,560

- See 2144 Old Berwick Rd, Bloomsburg, PA 17815 on Redfin.com

77 Wagon Wheel Hill Rd, Danville, PA 17821

- Price: $354,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,872

- See 77 Wagon Wheel Hill Rd, Danville, PA 17821 on Redfin.com

29 N End Ln, Millville, PA 17846

- Price: $420,000

- 3 bedrooms, 1.3 bathrooms

- Square feet: 1,922

- See 29 N End Ln, Millville, PA 17846 on Redfin.com

1306 Orange St, Berwick, PA 18603

- Price: $375,000

- 2 bedrooms, 2.3 bathrooms

- Square feet: 4,000

- See 1306 Orange St, Berwick, PA 18603 on Redfin.com

271 Kearkuff Rd, Benton, PA 17814

- Price: $325,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 720

- See 271 Kearkuff Rd, Benton, PA 17814 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.