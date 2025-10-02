How much house does $500,000 buy you in Chambersburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Chambersburg?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Chambersburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1237 Upland Dr, Fayetteville, PA 17222
- Price: $444,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,192
- See 1237 Upland Dr, Fayetteville, PA 17222 on Redfin.com
822 Lindia Dr, Chambersburg, PA 17202
- Price: $475,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,588
- See 822 Lindia Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
13865 Trailside Ln, Mercersburg, PA 17236
- Price: $449,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,575
- See 13865 Trailside Ln, Mercersburg, PA 17236 on Redfin.com
3526 Turnberry Dr, Chambersburg, PA 17202
- Price: $479,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,557
- See 3526 Turnberry Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
82551 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225
- Price: $489,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,371
- See 82551 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com
260 Scarlet Cir, Greencastle, PA 17225
- Price: $478,910
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,100
- See 260 Scarlet Cir, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com
1701 Falcon Ln, Chambersburg, PA 17202
- Price: $499,888
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,072
- See 1701 Falcon Ln, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
82541 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225
- Price: $469,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,010
- See 82541 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com
82521 Delanie Dr, Greencastle, PA 17225
- Price: $449,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,718
- See 82521 Delanie Dr, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com
506 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,601
- See 506 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com
508 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,601
- See 508 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com
1440 Highfield Ct, Chambersburg, PA 17202
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,580
- See 1440 Highfield Ct, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
3576 Fox Hill Dr, Chambersburg, PA 17202
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,504
- See 3576 Fox Hill Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
1736 Carrera Dr, Chambersburg, PA 17202
- Price: $497,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,482
- See 1736 Carrera Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
Lot 115 Gabrielle Ln, Greene Township, PA 17202
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,321
- See Lot 115 Gabrielle Ln, Greene Township, PA 17202 on Redfin.com
227 5Th Ave, Chambersburg, PA 17201
- Price: $464,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,294
- See 227 5Th Ave, Chambersburg, PA 17201 on Redfin.com
6287 Marsh Rd, Waynesboro, PA 17268
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,250
- See 6287 Marsh Rd, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com
6337 Medina Ridge Dr, Fayetteville, PA 17222
- Price: $499,800
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,419
- See 6337 Medina Ridge Dr, Fayetteville, PA 17222 on Redfin.com
3398 Braemar Ct, Chambersburg, PA 17202
- Price: $494,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,816
- See 3398 Braemar Ct, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
512 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268
- Price: $459,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,297
- See 512 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com
516 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268
- Price: $459,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,297
- See 516 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com
6657 Olde Pine Dr, Chambersburg, PA 17202
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,332
- See 6657 Olde Pine Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com
82531 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225
- Price: $459,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,947
- See 82531 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com
8642 Regal, Mercersburg, PA 17236
- Price: $455,100
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,870
- See 8642 Regal, Mercersburg, PA 17236 on Redfin.com
8620 Regal Dr, Mercersburg, PA 17236
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,528
- See 8620 Regal Dr, Mercersburg, PA 17236 on Redfin.com
8655 Wayne Hwy, Waynesboro, PA 17268
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,695
- See 8655 Wayne Hwy, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com
1845 Naples Cir, Chambersburg, PA
- Price: $449,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,005
- See 1845 Naples Cir, Chambersburg, PA on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.