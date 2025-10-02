How much house does $500,000 buy you in Chambersburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Chambersburg?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Chambersburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1237 Upland Dr, Fayetteville, PA 17222

- Price: $444,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,192

- See 1237 Upland Dr, Fayetteville, PA 17222 on Redfin.com

822 Lindia Dr, Chambersburg, PA 17202

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,588

- See 822 Lindia Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

13865 Trailside Ln, Mercersburg, PA 17236

- Price: $449,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,575

- See 13865 Trailside Ln, Mercersburg, PA 17236 on Redfin.com

3526 Turnberry Dr, Chambersburg, PA 17202

- Price: $479,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,557

- See 3526 Turnberry Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

82551 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225

- Price: $489,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,371

- See 82551 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com

260 Scarlet Cir, Greencastle, PA 17225

- Price: $478,910

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,100

- See 260 Scarlet Cir, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com

1701 Falcon Ln, Chambersburg, PA 17202

- Price: $499,888

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,072

- See 1701 Falcon Ln, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

82541 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225

- Price: $469,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,010

- See 82541 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com

82521 Delanie Dr, Greencastle, PA 17225

- Price: $449,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,718

- See 82521 Delanie Dr, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com

506 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,601

- See 506 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com

508 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,601

- See 508 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com

1440 Highfield Ct, Chambersburg, PA 17202

- Price: $480,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,580

- See 1440 Highfield Ct, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

3576 Fox Hill Dr, Chambersburg, PA 17202

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,504

- See 3576 Fox Hill Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

1736 Carrera Dr, Chambersburg, PA 17202

- Price: $497,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,482

- See 1736 Carrera Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

Lot 115 Gabrielle Ln, Greene Township, PA 17202

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,321

- See Lot 115 Gabrielle Ln, Greene Township, PA 17202 on Redfin.com

227 5Th Ave, Chambersburg, PA 17201

- Price: $464,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,294

- See 227 5Th Ave, Chambersburg, PA 17201 on Redfin.com

6287 Marsh Rd, Waynesboro, PA 17268

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,250

- See 6287 Marsh Rd, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com

6337 Medina Ridge Dr, Fayetteville, PA 17222

- Price: $499,800

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,419

- See 6337 Medina Ridge Dr, Fayetteville, PA 17222 on Redfin.com

3398 Braemar Ct, Chambersburg, PA 17202

- Price: $494,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,816

- See 3398 Braemar Ct, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

512 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268

- Price: $459,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,297

- See 512 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com

516 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268

- Price: $459,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,297

- See 516 Abigail Ave, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com

6657 Olde Pine Dr, Chambersburg, PA 17202

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,332

- See 6657 Olde Pine Dr, Chambersburg, PA 17202 on Redfin.com

82531 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225

- Price: $459,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,947

- See 82531 Shannon Dr S, Greencastle, PA 17225 on Redfin.com

8642 Regal, Mercersburg, PA 17236

- Price: $455,100

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,870

- See 8642 Regal, Mercersburg, PA 17236 on Redfin.com

8620 Regal Dr, Mercersburg, PA 17236

- Price: $449,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,528

- See 8620 Regal Dr, Mercersburg, PA 17236 on Redfin.com

8655 Wayne Hwy, Waynesboro, PA 17268

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,695

- See 8655 Wayne Hwy, Waynesboro, PA 17268 on Redfin.com

1845 Naples Cir, Chambersburg, PA

- Price: $449,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,005

- See 1845 Naples Cir, Chambersburg, PA on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.