How much house does $500,000 buy you in Harrisburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Harrisburg?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Harrisburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

115 Locust St, Harrisburg, PA 17101

- Price: $499,900

- 8 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,916

670 W Louther St, Carlisle, PA 17013

- Price: $495,000

- 6 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,764

1500 A Embassy, Lower Paxton Township, PA 17109

- Price: $494,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,180

1323 Couchtown Rd, Loysville, PA 17047

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,186

407 N Lockwillow Ave, Harrisburg, PA 17112

- Price: $495,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,973

55 Hamlet Cir, Mechanicsburg, PA 17050

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,169

2221 Mockingbird Dr, Harrisburg, PA 17112

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 4,583

4 Over Vw, Carlisle, PA 17013

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,039

4914 Killington Dr, Harrisburg, PA 17112

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,372

2312 Continental Dr, Harrisburg, PA 17110

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,491

1738 Bradley Dr, Harrisburg, PA 17110

- Price: $497,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,126

179 Village Glen Dr, Harrisburg, PA 17112

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,061

4623 Marblehead St, Harrisburg, PA 17109

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,716

3111 Overlook Dr, Mechanicsburg, PA

- Price: $489,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,637

2415 W Bayberry Dr, Harrisburg, PA 17112

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,608

2 2Nd St, Carlisle, PA 17013

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,310

141 Army Heritage Dr, Carlisle, PA 17015

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,304

1337 Sharps Dr, Mechanicsburg, PA 17055

- Price: $489,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,304

Blue Mountain Blvd, North Middleton Township, PA 17013

- Price: $499,700

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,276

1841 Ethan Dr, Harrisburg, PA 17110

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,242

S Mountain Dr, North Middleton Township, PA 17013

- Price: $495,800

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,198

Montfort Dr, Harrisburg, PA 17110

- Price: $493,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,114

Marys Way, Lower Paxton Township, PA 17112

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,998

12 Family Dr, Carlisle, PA 17013

- Price: $494,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,986

2831 Fishing Creek Valley Rd, Harrisburg, PA 17112

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,105

2505 Hawthorne Dr, Harrisburg, PA 17110

- Price: $489,800

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,873

2257 S Autumn Chase Dr, Mechanicsburg, PA 17055

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,711

163 Evergreen Ln, Palmyra, PA 17078

- Price: $489,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,966

1710 Stroup Cir, Mechanicsburg, PA 17050

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,655

124 Maple Ave, Hershey, PA 17033

- Price: $499,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,270

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.