How much house does $500,000 buy you in Harrisburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Harrisburg?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Harrisburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
115 Locust St, Harrisburg, PA 17101
- Price: $499,900
- 8 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 2,916
- See 115 Locust St, Harrisburg, PA 17101 on Redfin.com
670 W Louther St, Carlisle, PA 17013
- Price: $495,000
- 6 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,764
- See 670 W Louther St, Carlisle, PA 17013 on Redfin.com
1500 A Embassy, Lower Paxton Township, PA 17109
- Price: $494,000
- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,180
- See 1500 A Embassy, Lower Paxton Township, PA 17109 on Redfin.com
1323 Couchtown Rd, Loysville, PA 17047
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,186
- See 1323 Couchtown Rd, Loysville, PA 17047 on Redfin.com
407 N Lockwillow Ave, Harrisburg, PA 17112
- Price: $495,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,973
- See 407 N Lockwillow Ave, Harrisburg, PA 17112 on Redfin.com
55 Hamlet Cir, Mechanicsburg, PA 17050
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,169
- See 55 Hamlet Cir, Mechanicsburg, PA 17050 on Redfin.com
2221 Mockingbird Dr, Harrisburg, PA 17112
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,583
- See 2221 Mockingbird Dr, Harrisburg, PA 17112 on Redfin.com
4 Over Vw, Carlisle, PA 17013
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 4,039
- See 4 Over Vw, Carlisle, PA 17013 on Redfin.com
4914 Killington Dr, Harrisburg, PA 17112
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,372
- See 4914 Killington Dr, Harrisburg, PA 17112 on Redfin.com
2312 Continental Dr, Harrisburg, PA 17110
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,491
- See 2312 Continental Dr, Harrisburg, PA 17110 on Redfin.com
1738 Bradley Dr, Harrisburg, PA 17110
- Price: $497,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,126
- See 1738 Bradley Dr, Harrisburg, PA 17110 on Redfin.com
179 Village Glen Dr, Harrisburg, PA 17112
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,061
- See 179 Village Glen Dr, Harrisburg, PA 17112 on Redfin.com
4623 Marblehead St, Harrisburg, PA 17109
- Price: $495,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,716
- See 4623 Marblehead St, Harrisburg, PA 17109 on Redfin.com
3111 Overlook Dr, Mechanicsburg, PA
- Price: $489,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,637
- See 3111 Overlook Dr, Mechanicsburg, PA on Redfin.com
2415 W Bayberry Dr, Harrisburg, PA 17112
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,608
- See 2415 W Bayberry Dr, Harrisburg, PA 17112 on Redfin.com
2 2Nd St, Carlisle, PA 17013
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,310
- See 2 2Nd St, Carlisle, PA 17013 on Redfin.com
141 Army Heritage Dr, Carlisle, PA 17015
- Price: $499,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,304
- See 141 Army Heritage Dr, Carlisle, PA 17015 on Redfin.com
1337 Sharps Dr, Mechanicsburg, PA 17055
- Price: $489,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,304
- See 1337 Sharps Dr, Mechanicsburg, PA 17055 on Redfin.com
Blue Mountain Blvd, North Middleton Township, PA 17013
- Price: $499,700
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,276
- See Blue Mountain Blvd, North Middleton Township, PA 17013 on Redfin.com
1841 Ethan Dr, Harrisburg, PA 17110
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,242
- See 1841 Ethan Dr, Harrisburg, PA 17110 on Redfin.com
S Mountain Dr, North Middleton Township, PA 17013
- Price: $495,800
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,198
- See S Mountain Dr, North Middleton Township, PA 17013 on Redfin.com
Montfort Dr, Harrisburg, PA 17110
- Price: $493,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,114
- See Montfort Dr, Harrisburg, PA 17110 on Redfin.com
Marys Way, Lower Paxton Township, PA 17112
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,998
- See Marys Way, Lower Paxton Township, PA 17112 on Redfin.com
12 Family Dr, Carlisle, PA 17013
- Price: $494,990
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,986
- See 12 Family Dr, Carlisle, PA 17013 on Redfin.com
2831 Fishing Creek Valley Rd, Harrisburg, PA 17112
- Price: $489,900
- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,105
- See 2831 Fishing Creek Valley Rd, Harrisburg, PA 17112 on Redfin.com
2505 Hawthorne Dr, Harrisburg, PA 17110
- Price: $489,800
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,873
- See 2505 Hawthorne Dr, Harrisburg, PA 17110 on Redfin.com
2257 S Autumn Chase Dr, Mechanicsburg, PA 17055
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,711
- See 2257 S Autumn Chase Dr, Mechanicsburg, PA 17055 on Redfin.com
163 Evergreen Ln, Palmyra, PA 17078
- Price: $489,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,966
- See 163 Evergreen Ln, Palmyra, PA 17078 on Redfin.com
1710 Stroup Cir, Mechanicsburg, PA 17050
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,655
- See 1710 Stroup Cir, Mechanicsburg, PA 17050 on Redfin.com
124 Maple Ave, Hershey, PA 17033
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,270
- See 124 Maple Ave, Hershey, PA 17033 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.