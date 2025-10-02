How much house does $500,000 buy you in Johnstown?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Johnstown?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Johnstown right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1026 Line Rd, Portage, PA 15946

- Price: $365,000

- 10 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,904

423 Braddock St, Johnstown, PA 15905

- Price: $350,000

- 6 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,870

190 Snake Rd, Ebensburg, PA 15931

- Price: $474,900

- 6 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 4,000

1182 Forest Hills Dr, Salix, PA 15952

- Price: $479,900

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 4,750

126 Fayette St, Johnstown, PA 15905

- Price: $460,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,720

860 Parkview Dr, Johnstown, PA 15905

- Price: $353,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 4,316

1 Haldon Dr, Johnstown, PA 15905

- Price: $295,000

- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,088

472 Old Farm Ln, Johnstown, PA 15904

- Price: $349,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,240

310 Westgate Dr, Johnstown, PA 15905

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,954

247 Hemlock Dr, Portage, PA 15946

- Price: $325,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,162

Lot 1 Oakridge Springs (Hudson New Construction Home), Johnstown, PA

- Price: $336,878

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,301

313 Ralph Ln, Johnstown, PA 15909

- Price: $282,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 4,115

1178 Winterset Rd, Ebensburg, PA 15931

- Price: $419,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,622

223 Edgewood Dr, Hastings, PA 16646

- Price: $299,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,666

145 Ligonier Pike, Johnstown, PA 15905

- Price: $260,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,171

2216 Woodcrest Dr, Johnstown, PA 15905

- Price: $395,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,010

232 Keystone Ave, Cresson, PA 16630

- Price: $269,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,299

6574 Admiral Peary Hwy, Loretto, PA 15940

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,748

895 Coach Rd, Cresson, PA 16630

- Price: $334,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,884

Lot 12 Oakridge Springs(Easy St New Construction Home), Johnstown, PA

- Price: $265,416

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,800

2082 Centennial Dr, Windber, PA 15963

- Price: $475,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,690

901 Maple St, Portage, PA 15946

- Price: $279,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,664

159 Walnut St, Coupon, PA 16629

- Price: $325,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,656

179 Crosscut Ln, Flinton, PA 16640

- Price: $279,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,350

902 Hemlock St, Gallitzin, PA 16641

- Price: $325,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,168

813 Fords Corner Rd, Nanty-Glo, PA 15943

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,421

3617 Frankstown Rd, Portage, PA 15946

- Price: $445,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,850

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.