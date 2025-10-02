How much house does $500,000 buy you in Johnstown?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Johnstown?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Johnstown right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1026 Line Rd, Portage, PA 15946
- Price: $365,000
- 10 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,904
- See 1026 Line Rd, Portage, PA 15946 on Redfin.com
423 Braddock St, Johnstown, PA 15905
- Price: $350,000
- 6 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,870
- See 423 Braddock St, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
190 Snake Rd, Ebensburg, PA 15931
- Price: $474,900
- 6 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 4,000
- See 190 Snake Rd, Ebensburg, PA 15931 on Redfin.com
1182 Forest Hills Dr, Salix, PA 15952
- Price: $479,900
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,750
- See 1182 Forest Hills Dr, Salix, PA 15952 on Redfin.com
126 Fayette St, Johnstown, PA 15905
- Price: $460,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,720
- See 126 Fayette St, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
860 Parkview Dr, Johnstown, PA 15905
- Price: $353,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 4,316
- See 860 Parkview Dr, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
1 Haldon Dr, Johnstown, PA 15905
- Price: $295,000
- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 3,088
- See 1 Haldon Dr, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
472 Old Farm Ln, Johnstown, PA 15904
- Price: $349,900
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,240
- See 472 Old Farm Ln, Johnstown, PA 15904 on Redfin.com
310 Westgate Dr, Johnstown, PA 15905
- Price: $449,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,954
- See 310 Westgate Dr, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
247 Hemlock Dr, Portage, PA 15946
- Price: $325,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,162
- See 247 Hemlock Dr, Portage, PA 15946 on Redfin.com
Lot 1 Oakridge Springs (Hudson New Construction Home), Johnstown, PA
- Price: $336,878
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,301
- See Lot 1 Oakridge Springs (Hudson New Construction Home), Johnstown, PA on Redfin.com
313 Ralph Ln, Johnstown, PA 15909
- Price: $282,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 4,115
- See 313 Ralph Ln, Johnstown, PA 15909 on Redfin.com
1178 Winterset Rd, Ebensburg, PA 15931
- Price: $419,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,622
- See 1178 Winterset Rd, Ebensburg, PA 15931 on Redfin.com
223 Edgewood Dr, Hastings, PA 16646
- Price: $299,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,666
- See 223 Edgewood Dr, Hastings, PA 16646 on Redfin.com
145 Ligonier Pike, Johnstown, PA 15905
- Price: $260,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,171
- See 145 Ligonier Pike, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
2216 Woodcrest Dr, Johnstown, PA 15905
- Price: $395,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,010
- See 2216 Woodcrest Dr, Johnstown, PA 15905 on Redfin.com
232 Keystone Ave, Cresson, PA 16630
- Price: $269,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,299
- See 232 Keystone Ave, Cresson, PA 16630 on Redfin.com
6574 Admiral Peary Hwy, Loretto, PA 15940
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,748
- See 6574 Admiral Peary Hwy, Loretto, PA 15940 on Redfin.com
895 Coach Rd, Cresson, PA 16630
- Price: $334,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,884
- See 895 Coach Rd, Cresson, PA 16630 on Redfin.com
Lot 12 Oakridge Springs(Easy St New Construction Home), Johnstown, PA
- Price: $265,416
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See Lot 12 Oakridge Springs(Easy St New Construction Home), Johnstown, PA on Redfin.com
2082 Centennial Dr, Windber, PA 15963
- Price: $475,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,690
- See 2082 Centennial Dr, Windber, PA 15963 on Redfin.com
901 Maple St, Portage, PA 15946
- Price: $279,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,664
- See 901 Maple St, Portage, PA 15946 on Redfin.com
159 Walnut St, Coupon, PA 16629
- Price: $325,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,656
- See 159 Walnut St, Coupon, PA 16629 on Redfin.com
179 Crosscut Ln, Flinton, PA 16640
- Price: $279,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,350
- See 179 Crosscut Ln, Flinton, PA 16640 on Redfin.com
902 Hemlock St, Gallitzin, PA 16641
- Price: $325,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,168
- See 902 Hemlock St, Gallitzin, PA 16641 on Redfin.com
813 Fords Corner Rd, Nanty-Glo, PA 15943
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,421
- See 813 Fords Corner Rd, Nanty-Glo, PA 15943 on Redfin.com
3617 Frankstown Rd, Portage, PA 15946
- Price: $445,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,850
- See 3617 Frankstown Rd, Portage, PA 15946 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.