How much house does $500,000 buy you in Pittsburgh?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pittsburgh?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pittsburgh right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
4190 Tamarack Ln, Murrysville, PA 15668
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 6,000
- See 4190 Tamarack Ln, Murrysville, PA 15668 on Redfin.com
523 N Meadowcroft Ave, Pittsburgh, PA 15216
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 1,784
- See 523 N Meadowcroft Ave, Pittsburgh, PA 15216 on Redfin.com
140 Lincoln Ave, Bellevue, PA 15202
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 5,008
- See 140 Lincoln Ave, Bellevue, PA 15202 on Redfin.com
511 State St, Baden, PA 15005
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,688
- See 511 State St, Baden, PA 15005 on Redfin.com
219 Rolling Mill Ln, Finleyville, PA 15332
- Price: $499,990
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,297
- See 219 Rolling Mill Ln, Finleyville, PA 15332 on Redfin.com
114 Franklin Oaks Dr, Butler, PA 16001
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,274
- See 114 Franklin Oaks Dr, Butler, PA 16001 on Redfin.com
1840 Tilton Dr, Pittsburgh, PA 15241
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,208
- See 1840 Tilton Dr, Pittsburgh, PA 15241 on Redfin.com
2004 Main St, Pittsburgh, PA 15215
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,174
- See 2004 Main St, Pittsburgh, PA 15215 on Redfin.com
3018 Settlers Ct, Murrysville, PA 15668
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,064
- See 3018 Settlers Ct, Murrysville, PA 15668 on Redfin.com
3043 Humbolt Pl, Valencia, PA 16059
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,322
- See 3043 Humbolt Pl, Valencia, PA 16059 on Redfin.com
674 Meadowbrook Rd, Trafford, PA 15085
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,268
- See 674 Meadowbrook Rd, Trafford, PA 15085 on Redfin.com
2537 Mission St, Pittsburgh, PA 15203
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 2,268
- See 2537 Mission St, Pittsburgh, PA 15203 on Redfin.com
311 Palisade Way, Cranberry Twp, PA 16066
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,131
- See 311 Palisade Way, Cranberry Twp, PA 16066 on Redfin.com
5158 Priscilla Dr, Bethel Park, PA 15102
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,962
- See 5158 Priscilla Dr, Bethel Park, PA 15102 on Redfin.com
1307 Player Way, Gibsonia, PA 15044
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,492
- See 1307 Player Way, Gibsonia, PA 15044 on Redfin.com
4024 Cottage Way, Bridgeville, PA 15017
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,218
- See 4024 Cottage Way, Bridgeville, PA 15017 on Redfin.com
606 Spruce Ln, Canonsburg, PA 15317
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,214
- See 606 Spruce Ln, Canonsburg, PA 15317 on Redfin.com
613 Old Glory Ln, Freedom, PA 15042
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,125
- See 613 Old Glory Ln, Freedom, PA 15042 on Redfin.com
670 Lakeview Dr, Washington, PA 15301
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,442
- See 670 Lakeview Dr, Washington, PA 15301 on Redfin.com
212 Oliver Way, Cranberry Twp, PA 16066
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,131
- See 212 Oliver Way, Cranberry Twp, PA 16066 on Redfin.com
5224 1/2 Wickliff St, Pittsburgh, PA 15201
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,848
- See 5224 1/2 Wickliff St, Pittsburgh, PA 15201 on Redfin.com
701 W Main St, Monongahela, PA 15063
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,370
- See 701 W Main St, Monongahela, PA 15063 on Redfin.com
129 Bay Ct, Washington, PA 15301
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,101
- See 129 Bay Ct, Washington, PA 15301 on Redfin.com
1501 Highland Dr, Finleyville, PA 15332
- Price: $499,900
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,043
- See 1501 Highland Dr, Finleyville, PA 15332 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.