How much house does $500,000 buy you in Pittsburgh?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pittsburgh?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pittsburgh right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

4190 Tamarack Ln, Murrysville, PA 15668

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 6,000

- See 4190 Tamarack Ln, Murrysville, PA 15668 on Redfin.com

523 N Meadowcroft Ave, Pittsburgh, PA 15216

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 1,784

- See 523 N Meadowcroft Ave, Pittsburgh, PA 15216 on Redfin.com

140 Lincoln Ave, Bellevue, PA 15202

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 5,008

- See 140 Lincoln Ave, Bellevue, PA 15202 on Redfin.com

511 State St, Baden, PA 15005

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,688

- See 511 State St, Baden, PA 15005 on Redfin.com

219 Rolling Mill Ln, Finleyville, PA 15332

- Price: $499,990

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,297

- See 219 Rolling Mill Ln, Finleyville, PA 15332 on Redfin.com

114 Franklin Oaks Dr, Butler, PA 16001

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,274

- See 114 Franklin Oaks Dr, Butler, PA 16001 on Redfin.com

1840 Tilton Dr, Pittsburgh, PA 15241

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,208

- See 1840 Tilton Dr, Pittsburgh, PA 15241 on Redfin.com

2004 Main St, Pittsburgh, PA 15215

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,174

- See 2004 Main St, Pittsburgh, PA 15215 on Redfin.com

3018 Settlers Ct, Murrysville, PA 15668

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,064

- See 3018 Settlers Ct, Murrysville, PA 15668 on Redfin.com

3043 Humbolt Pl, Valencia, PA 16059

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,322

- See 3043 Humbolt Pl, Valencia, PA 16059 on Redfin.com

674 Meadowbrook Rd, Trafford, PA 15085

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,268

- See 674 Meadowbrook Rd, Trafford, PA 15085 on Redfin.com

2537 Mission St, Pittsburgh, PA 15203

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,268

- See 2537 Mission St, Pittsburgh, PA 15203 on Redfin.com

311 Palisade Way, Cranberry Twp, PA 16066

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,131

- See 311 Palisade Way, Cranberry Twp, PA 16066 on Redfin.com

5158 Priscilla Dr, Bethel Park, PA 15102

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 1,962

- See 5158 Priscilla Dr, Bethel Park, PA 15102 on Redfin.com

1307 Player Way, Gibsonia, PA 15044

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,492

- See 1307 Player Way, Gibsonia, PA 15044 on Redfin.com

4024 Cottage Way, Bridgeville, PA 15017

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,218

- See 4024 Cottage Way, Bridgeville, PA 15017 on Redfin.com

606 Spruce Ln, Canonsburg, PA 15317

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,214

- See 606 Spruce Ln, Canonsburg, PA 15317 on Redfin.com

613 Old Glory Ln, Freedom, PA 15042

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,125

- See 613 Old Glory Ln, Freedom, PA 15042 on Redfin.com

670 Lakeview Dr, Washington, PA 15301

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,442

- See 670 Lakeview Dr, Washington, PA 15301 on Redfin.com

212 Oliver Way, Cranberry Twp, PA 16066

- Price: $499,990

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,131

- See 212 Oliver Way, Cranberry Twp, PA 16066 on Redfin.com

5224 1/2 Wickliff St, Pittsburgh, PA 15201

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,848

- See 5224 1/2 Wickliff St, Pittsburgh, PA 15201 on Redfin.com

701 W Main St, Monongahela, PA 15063

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,370

- See 701 W Main St, Monongahela, PA 15063 on Redfin.com

129 Bay Ct, Washington, PA 15301

- Price: $500,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,101

- See 129 Bay Ct, Washington, PA 15301 on Redfin.com

1501 Highland Dr, Finleyville, PA 15332

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,043

- See 1501 Highland Dr, Finleyville, PA 15332 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.