How much house does $500,000 buy you in Reading?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Reading?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Reading right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

4660 Dunham Dr, Reading, PA 19606

- Price: $495,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,499

- See 4660 Dunham Dr, Reading, PA 19606 on Redfin.com

3804 Wyoming Dr S, Reading, PA 19608

- Price: $459,900

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,614

- See 3804 Wyoming Dr S, Reading, PA 19608 on Redfin.com

32 Minotto Ln, Douglassville, PA 19518

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,295

- See 32 Minotto Ln, Douglassville, PA 19518 on Redfin.com

237 Endlich Ave, Reading, PA 19606

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 5,432

- See 237 Endlich Ave, Reading, PA 19606 on Redfin.com

16 Golfview Ln, Reading, PA 19606

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,228

- See 16 Golfview Ln, Reading, PA 19606 on Redfin.com

2409 Andrew Ct, Reading, PA 19608

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,981

- See 2409 Andrew Ct, Reading, PA 19608 on Redfin.com

1339 Monroe Ave, Reading, PA 19610

- Price: $498,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,350

- See 1339 Monroe Ave, Reading, PA 19610 on Redfin.com

37 Sycamore Dr, Reading, PA 19606

- Price: $489,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,209

- See 37 Sycamore Dr, Reading, PA 19606 on Redfin.com

200 Dithridge, Birdsboro, PA 19508

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,133

- See 200 Dithridge, Birdsboro, PA 19508 on Redfin.com

Beacon Pointe Plan At Ontelaunee Hts, Blandon, PA 19510

- Price: $477,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,772

- See Beacon Pointe Plan At Ontelaunee Hts, Blandon, PA 19510 on Redfin.com

731 W Main St, Leesport, PA 19533

- Price: $469,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,771

- See 731 W Main St, Leesport, PA 19533 on Redfin.com

2 Jennifer Ct, Reading, PA 19608

- Price: $454,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,630

- See 2 Jennifer Ct, Reading, PA 19608 on Redfin.com

105 Sianna Cir, Wernersville, PA 19565

- Price: $459,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,428

- See 105 Sianna Cir, Wernersville, PA 19565 on Redfin.com

Blue Ridge Plan At Ontelaunee Hts, Blandon, PA 19510

- Price: $457,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,420

- See Blue Ridge Plan At Ontelaunee Hts, Blandon, PA 19510 on Redfin.com

1432 Frush Valley Rd, Reading, PA 19605

- Price: $459,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,410

- See 1432 Frush Valley Rd, Reading, PA 19605 on Redfin.com

26 Bent Brook Cir, Reading, PA 19606

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,348

- See 26 Bent Brook Cir, Reading, PA 19606 on Redfin.com

181 Austrian Dr, Blandon, PA 19510

- Price: $489,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,263

- See 181 Austrian Dr, Blandon, PA 19510 on Redfin.com

2452 Ventnor Ave, Reading, PA 19605

- Price: $469,990

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,103

- See 2452 Ventnor Ave, Reading, PA 19605 on Redfin.com

1315 Cleveland Ave, Reading, PA 19610

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,074

- See 1315 Cleveland Ave, Reading, PA 19610 on Redfin.com

4312 Stoudts Ferry Bridge Rd, Reading, PA 19605

- Price: $465,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,882

- See 4312 Stoudts Ferry Bridge Rd, Reading, PA 19605 on Redfin.com

64 Clover Dr, Myerstown, PA 17067

- Price: $498,495

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,975

- See 64 Clover Dr, Myerstown, PA 17067 on Redfin.com

Brindlee Plan At Ontelaunee Hts, Blandon, PA

- Price: $460,990

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,294

- See Brindlee Plan At Ontelaunee Hts, Blandon, PA on Redfin.com

27 Clover Dr, Myerstown, PA 17067

- Price: $470,999

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,006

- See 27 Clover Dr, Myerstown, PA 17067 on Redfin.com

5018 Mifflin Dr, Mohnton, PA 19540

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,334

- See 5018 Mifflin Dr, Mohnton, PA 19540 on Redfin.com

100 Dithridge Dr, Birdsboro, PA 19508

- Price: $462,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,346

- See 100 Dithridge Dr, Birdsboro, PA 19508 on Redfin.com

21 Sunny Ridge Ct, Kutztown, PA 19530

- Price: $460,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,044

- See 21 Sunny Ridge Ct, Kutztown, PA 19530 on Redfin.com

60 Clover Dr, Myerstown, PA 17067

- Price: $474,625

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,642

- See 60 Clover Dr, Myerstown, PA 17067 on Redfin.com

72 Clover Dr, Myerstown, PA 17067

- Price: $472,436

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,412

- See 72 Clover Dr, Myerstown, PA 17067 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.