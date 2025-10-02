How much house does $500,000 buy you in Williamsport?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Williamsport?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Williamsport right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1100 Campbell St, Williamsport, PA 17701
- Price: $495,000
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 6,796
53 E Houston Ave, Montgomery, PA 17752
- Price: $440,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,907
313 Princeton Avenue Ext, Williamsport, PA 17701
- Price: $359,900
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,520
112 Deer View Rd, Unityville, PA 17774
- Price: $399,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,312
1130 Canterbury Rd, Williamsport, PA 17701
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,606
220 Reservoir Rd, Williamsport, PA 17701
- Price: $446,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 4,750
54 Rolling Hill Ln, Montoursville, PA 17754
- Price: $440,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,933
672 Old Cement Rd, Montoursville, PA 17754
- Price: $375,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,704
3012 Mountain Cres, Montoursville, PA 17754
- Price: $464,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 4,080
229 Irion Dr, Montoursville, PA 17754
- Price: $449,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,442
236 Woodview Dr, Cogan Station, PA 17728
- Price: $424,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,960
1601 Sheridan St, Williamsport, PA 17701
- Price: $429,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,654
1361 Cemetery Rd, Montoursville, PA 17754
- Price: $379,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,796
106 Crescent Hill Rd, Cogan Station, PA 17728
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,572
961 Baker Hill Rd, Hughesville, PA 17737
- Price: $370,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,552
1711 E 3Rd St, Williamsport, PA 17701
- Price: $350,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 219
931 Hollywood Cir, Williamsport, PA 17701
- Price: $399,000
- 3 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 4,053
1205 Clayton Ave, Williamsport, PA 17701
- Price: $435,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,609
2125 Reeder Rd, Montoursville, PA 17754
- Price: $425,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,986
13 Clearview Ln, Cogan Station, PA 17728
- Price: $435,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,678
680 Myers Rd, Muncy Valley, PA 17758
- Price: $450,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,995
Warrensville Rd, Montoursville, PA 17754
- Price: $435,990
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,053
17798 N State Route 44, Lock Haven, PA 17745
- Price: $359,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,440
17798 Pennsylvania 44, Jersey Shore, PA 17740
- Price: $359,900
- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,440
3427 Lycoming Mall Dr, Montoursville, PA 17754
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,373
3630 Linn St, Cogan Station, PA 17728
- Price: $350,000
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 2,192
270 Mill Run Rd, Cammal, PA 17723
- Price: $399,800
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 720
64 Spring Rd, Hughesville, PA 17737
- Price: $389,900
- 1 bedroom, 3 bathrooms
- Square feet: 1,728
168 N Shaffer Hill Rd, Cogan Station, PA 17728
- Price: $399,900
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 400
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.