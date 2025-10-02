How much house does $500,000 buy you in Williamsport?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Williamsport?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Williamsport right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1100 Campbell St, Williamsport, PA 17701

- Price: $495,000

- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 6,796

- See 1100 Campbell St, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

53 E Houston Ave, Montgomery, PA 17752

- Price: $440,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,907

- See 53 E Houston Ave, Montgomery, PA 17752 on Redfin.com

313 Princeton Avenue Ext, Williamsport, PA 17701

- Price: $359,900

- 5 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,520

- See 313 Princeton Avenue Ext, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

112 Deer View Rd, Unityville, PA 17774

- Price: $399,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,312

- See 112 Deer View Rd, Unityville, PA 17774 on Redfin.com

1130 Canterbury Rd, Williamsport, PA 17701

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,606

- See 1130 Canterbury Rd, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

220 Reservoir Rd, Williamsport, PA 17701

- Price: $446,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 4,750

- See 220 Reservoir Rd, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

54 Rolling Hill Ln, Montoursville, PA 17754

- Price: $440,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,933

- See 54 Rolling Hill Ln, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

672 Old Cement Rd, Montoursville, PA 17754

- Price: $375,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,704

- See 672 Old Cement Rd, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

3012 Mountain Cres, Montoursville, PA 17754

- Price: $464,500

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 4,080

- See 3012 Mountain Cres, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

229 Irion Dr, Montoursville, PA 17754

- Price: $449,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,442

- See 229 Irion Dr, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

236 Woodview Dr, Cogan Station, PA 17728

- Price: $424,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,960

- See 236 Woodview Dr, Cogan Station, PA 17728 on Redfin.com

1601 Sheridan St, Williamsport, PA 17701

- Price: $429,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,654

- See 1601 Sheridan St, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

1361 Cemetery Rd, Montoursville, PA 17754

- Price: $379,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,796

- See 1361 Cemetery Rd, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

106 Crescent Hill Rd, Cogan Station, PA 17728

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,572

- See 106 Crescent Hill Rd, Cogan Station, PA 17728 on Redfin.com

961 Baker Hill Rd, Hughesville, PA 17737

- Price: $370,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,552

- See 961 Baker Hill Rd, Hughesville, PA 17737 on Redfin.com

1711 E 3Rd St, Williamsport, PA 17701

- Price: $350,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 219

- See 1711 E 3Rd St, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

931 Hollywood Cir, Williamsport, PA 17701

- Price: $399,000

- 3 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 4,053

- See 931 Hollywood Cir, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

1205 Clayton Ave, Williamsport, PA 17701

- Price: $435,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,609

- See 1205 Clayton Ave, Williamsport, PA 17701 on Redfin.com

2125 Reeder Rd, Montoursville, PA 17754

- Price: $425,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,986

- See 2125 Reeder Rd, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

13 Clearview Ln, Cogan Station, PA 17728

- Price: $435,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,678

- See 13 Clearview Ln, Cogan Station, PA 17728 on Redfin.com

680 Myers Rd, Muncy Valley, PA 17758

- Price: $450,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,995

- See 680 Myers Rd, Muncy Valley, PA 17758 on Redfin.com

Warrensville Rd, Montoursville, PA 17754

- Price: $435,990

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,053

- See Warrensville Rd, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

17798 N State Route 44, Lock Haven, PA 17745

- Price: $359,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,440

- See 17798 N State Route 44, Lock Haven, PA 17745 on Redfin.com

17798 Pennsylvania 44, Jersey Shore, PA 17740

- Price: $359,900

- 3 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,440

- See 17798 Pennsylvania 44, Jersey Shore, PA 17740 on Redfin.com

3427 Lycoming Mall Dr, Montoursville, PA 17754

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,373

- See 3427 Lycoming Mall Dr, Montoursville, PA 17754 on Redfin.com

3630 Linn St, Cogan Station, PA 17728

- Price: $350,000

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 2,192

- See 3630 Linn St, Cogan Station, PA 17728 on Redfin.com

270 Mill Run Rd, Cammal, PA 17723

- Price: $399,800

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 720

- See 270 Mill Run Rd, Cammal, PA 17723 on Redfin.com

64 Spring Rd, Hughesville, PA 17737

- Price: $389,900

- 1 bedroom, 3 bathrooms

- Square feet: 1,728

- See 64 Spring Rd, Hughesville, PA 17737 on Redfin.com

168 N Shaffer Hill Rd, Cogan Station, PA 17728

- Price: $399,900

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 400

- See 168 N Shaffer Hill Rd, Cogan Station, PA 17728 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.