Stacker compiled a list of the most commonly hunted migratory birds in Pennsylvania using data from a report released by the U.S. Fish & Wildlife Service in August 2025. Duck and goose species are ranked by the estimated 2024 hunting harvest in Pennsylvania.

#9. Ring-necked Duck (tie)

- Pennsylvania: 723 (0.1% of national harvest)

- National: 626,648

- States with the largest harvests:

--- #1. Florida: 140,058 (22.4% of national harvest)

--- #2. Minnesota: 53,061 (8.5%)

--- #3. South Carolina: 44,351 (7.1%)

--- #4. Texas: 43,659 (7.0%)

--- #5. Louisiana: 42,862 (6.8%)

#9. Northern Pintail (tie)

- Pennsylvania: 723 (0.1% of national harvest)

- National: 498,672

- States with the largest harvests:

--- #1. California: 86,358 (17.3% of national harvest)

--- #2. Texas: 45,114 (9.0%)

--- #3. Arkansas: 36,067 (7.2%)

--- #4. North Dakota: 33,384 (6.7%)

--- #5. Louisiana: 30,185 (6.1%)

#8. Hooded Merganser

- Pennsylvania: 2,169 (1.6% of national harvest)

- National: 132,412

- States with the largest harvests:

--- #1. Kentucky: 11,331 (8.6% of national harvest)

--- #2. North Carolina: 11,304 (8.5%)

--- #3. Minnesota: 8,743 (6.6%)

--- #4. Louisiana: 8,452 (6.4%)

--- #5. New York: 8,164 (6.2%)

#7. Bufflehead

- Pennsylvania: 3,615 (1.3% of national harvest)

- National: 275,897

- States with the largest harvests:

--- #1. Virginia: 43,421 (15.7% of national harvest)

--- #2. New Jersey: 23,613 (8.6%)

--- #3. California: 20,968 (7.6%)

--- #4. North Carolina: 17,995 (6.5%)

--- #5. Michigan: 16,051 (5.8%)

#6. Ruddy Duck

- Pennsylvania: 4,699 (8.0% of national harvest)

- National: 58,381

- States with the largest harvests:

--- #1. California: 12,261 (21.0% of national harvest)

--- #2. North Carolina: 8,305 (14.2%)

--- #3. Virginia: 6,867 (11.8%)

--- #4. Pennsylvania: 4,699 (8.0%)

--- #5. Louisiana: 3,622 (6.2%)

#5. Green-winged Teal

- Pennsylvania: 5,061 (0.2% of national harvest)

- National: 2.4 million

- States with the largest harvests:

--- #1. California: 332,993 (13.9% of national harvest)

--- #2. Louisiana: 263,211 (11.0%)

--- #3. Texas: 219,022 (9.1%)

--- #4. Arkansas: 209,789 (8.8%)

--- #5. North Carolina: 134,267 (5.6%)

#4. Black Duck

- Pennsylvania: 9,760 (5.2% of national harvest)

- National: 187,389

- States with the largest harvests:

--- #1. Maryland: 27,614 (14.7% of national harvest)

--- #2. New York: 24,822 (13.2%)

--- #3. New Jersey: 18,456 (9.8%)

--- #4. Maine: 14,437 (7.7%)

--- #5. Virginia: 12,723 (6.8%)

#3. Mallard

- Pennsylvania: 27,473 (0.8% of national harvest)

- National: 3.5 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Arkansas: 530,183 (15.3% of national harvest)

--- #2. Oklahoma: 201,683 (5.8%)

--- #3. Missouri: 187,251 (5.4%)

--- #4. Tennessee: 180,965 (5.2%)

--- #5. North Dakota: 164,401 (4.7%)

#2. Wood Duck

- Pennsylvania: 28,919 (1.6% of national harvest)

- National: 1.8 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Georgia: 215,316 (12.1% of national harvest)

--- #2. Louisiana: 205,256 (11.5%)

--- #3. Arkansas: 175,526 (9.8%)

--- #4. Minnesota: 114,865 (6.4%)

--- #5. Wisconsin: 112,564 (6.3%)

#1. Canada Goose

- Pennsylvania: 101,817 (4.3% of national harvest)

- National: 2.4 million

- States with the largest harvests:

--- #1. Michigan: 167,809 (7.1% of national harvest)

--- #2. Minnesota: 149,423 (6.3%)

--- #3. Kansas: 147,696 (6.2%)

--- #4. Wisconsin: 141,923 (6.0%)

--- #5. Illinois: 140,829 (5.9%)