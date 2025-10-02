How much house does $500,000 buy you in East Stroudsburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about East Stroudsburg?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in East Stroudsburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
5502 Route 115, Blakeslee, PA 18610
- Price: $499,900
- 8 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,045
- See 5502 Route 115, Blakeslee, PA 18610 on Redfin.com
119 Falls Dr, Buck Hill Falls, PA 18323
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,280
- See 119 Falls Dr, Buck Hill Falls, PA 18323 on Redfin.com
149 Alinda Ln, Stroudsburg, PA 18360
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,437
- See 149 Alinda Ln, Stroudsburg, PA 18360 on Redfin.com
4126 Firefly Ct, Pocono Lake, PA 18347
- Price: $499,900
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,500
- See 4126 Firefly Ct, Pocono Lake, PA 18347 on Redfin.com
190 Sandlewood Dr, East Stroudsburg, PA 18301
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,771
- See 190 Sandlewood Dr, East Stroudsburg, PA 18301 on Redfin.com
187 Sunbird Way, Tannersville, PA 18372
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 1,799
- See 187 Sunbird Way, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com
128 Wilson Ct, Saylorsburg, PA 18353
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,745
- See 128 Wilson Ct, Saylorsburg, PA 18353 on Redfin.com
248 Whisperwood Ct, Saylorsburg, PA 18353
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,740
- See 248 Whisperwood Ct, Saylorsburg, PA 18353 on Redfin.com
706 Franklin Ct, East Stroudsburg, PA 18302
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,644
- See 706 Franklin Ct, East Stroudsburg, PA 18302 on Redfin.com
37 Seneca Rd, Mount Pocono, PA 18344
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,632
- See 37 Seneca Rd, Mount Pocono, PA 18344 on Redfin.com
1101 Red Fox Ct, Kresgeville, PA 18333
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,627
- See 1101 Red Fox Ct, Kresgeville, PA 18333 on Redfin.com
291 White Pine Dr, Pocono Lake, PA 18347
- Price: $497,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,254
- See 291 White Pine Dr, Pocono Lake, PA 18347 on Redfin.com
Lot 32 Greenview Ct, Kunkletown, PA 18058
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,085
- See Lot 32 Greenview Ct, Kunkletown, PA 18058 on Redfin.com
3 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 3 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058 on Redfin.com
4 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 4 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058 on Redfin.com
106 Alwen Ave, East Stroudsburg, PA 18301
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,954
- See 106 Alwen Ave, East Stroudsburg, PA 18301 on Redfin.com
5194 Hamilton S, Saylorsburg, PA 18353
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,140
- See 5194 Hamilton S, Saylorsburg, PA 18353 on Redfin.com
268 Big Pocono Pass, Tannersville, PA 18372
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,135
- See 268 Big Pocono Pass, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com
371 Echo Lake Rd, Tobyhanna, PA 18466
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,368
- See 371 Echo Lake Rd, Tobyhanna, PA 18466 on Redfin.com
5153 Cresco Dr, Pocono Lake, PA 18347
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,284
- See 5153 Cresco Dr, Pocono Lake, PA 18347 on Redfin.com
143 Cathleen Dr, East Stroudsburg, PA 18302
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,736
- See 143 Cathleen Dr, East Stroudsburg, PA 18302 on Redfin.com
152 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,011
- See 152 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com
60 Broad St, Stroudsburg, PA 18360
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 3,605
- See 60 Broad St, Stroudsburg, PA 18360 on Redfin.com
107 Horseshoe Dr, Effort, PA 18330
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,394
- See 107 Horseshoe Dr, Effort, PA 18330 on Redfin.com
321 Pennsylvania 423, Pocono Pines, PA 18350
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,726
- See 321 Pennsylvania 423, Pocono Pines, PA 18350 on Redfin.com
5715 Route 447, Canadensis, PA 18325
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,535
- See 5715 Route 447, Canadensis, PA 18325 on Redfin.com
325 Chestnut Rd, East Stroudsburg, PA 18302
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 3,113
- See 325 Chestnut Rd, East Stroudsburg, PA 18302 on Redfin.com
150 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,765
- See 150 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com
2463 Larkspur Dr, Stroudsburg, PA 18360
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 1 bathroom
- Square feet: 1,165
- See 2463 Larkspur Dr, Stroudsburg, PA 18360 on Redfin.com
339 Route 196, Tobyhanna, PA 18466
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 480
- See 339 Route 196, Tobyhanna, PA 18466 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.