How much house does $500,000 buy you in East Stroudsburg?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about East Stroudsburg?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in East Stroudsburg right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

5502 Route 115, Blakeslee, PA 18610

- Price: $499,900

- 8 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,045

- See 5502 Route 115, Blakeslee, PA 18610 on Redfin.com

119 Falls Dr, Buck Hill Falls, PA 18323

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,280

- See 119 Falls Dr, Buck Hill Falls, PA 18323 on Redfin.com

149 Alinda Ln, Stroudsburg, PA 18360

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,437

- See 149 Alinda Ln, Stroudsburg, PA 18360 on Redfin.com

4126 Firefly Ct, Pocono Lake, PA 18347

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,500

- See 4126 Firefly Ct, Pocono Lake, PA 18347 on Redfin.com

190 Sandlewood Dr, East Stroudsburg, PA 18301

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,771

- See 190 Sandlewood Dr, East Stroudsburg, PA 18301 on Redfin.com

187 Sunbird Way, Tannersville, PA 18372

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 1,799

- See 187 Sunbird Way, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com

128 Wilson Ct, Saylorsburg, PA 18353

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,745

- See 128 Wilson Ct, Saylorsburg, PA 18353 on Redfin.com

248 Whisperwood Ct, Saylorsburg, PA 18353

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,740

- See 248 Whisperwood Ct, Saylorsburg, PA 18353 on Redfin.com

706 Franklin Ct, East Stroudsburg, PA 18302

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,644

- See 706 Franklin Ct, East Stroudsburg, PA 18302 on Redfin.com

37 Seneca Rd, Mount Pocono, PA 18344

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,632

- See 37 Seneca Rd, Mount Pocono, PA 18344 on Redfin.com

1101 Red Fox Ct, Kresgeville, PA 18333

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,627

- See 1101 Red Fox Ct, Kresgeville, PA 18333 on Redfin.com

291 White Pine Dr, Pocono Lake, PA 18347

- Price: $497,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,254

- See 291 White Pine Dr, Pocono Lake, PA 18347 on Redfin.com

Lot 32 Greenview Ct, Kunkletown, PA 18058

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,085

- See Lot 32 Greenview Ct, Kunkletown, PA 18058 on Redfin.com

3 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 3 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058 on Redfin.com

4 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,000

- See 4 H.T.Y. Rd, Kunkletown, PA 18058 on Redfin.com

106 Alwen Ave, East Stroudsburg, PA 18301

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,954

- See 106 Alwen Ave, East Stroudsburg, PA 18301 on Redfin.com

5194 Hamilton S, Saylorsburg, PA 18353

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,140

- See 5194 Hamilton S, Saylorsburg, PA 18353 on Redfin.com

268 Big Pocono Pass, Tannersville, PA 18372

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,135

- See 268 Big Pocono Pass, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com

371 Echo Lake Rd, Tobyhanna, PA 18466

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,368

- See 371 Echo Lake Rd, Tobyhanna, PA 18466 on Redfin.com

5153 Cresco Dr, Pocono Lake, PA 18347

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,284

- See 5153 Cresco Dr, Pocono Lake, PA 18347 on Redfin.com

143 Cathleen Dr, East Stroudsburg, PA 18302

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,736

- See 143 Cathleen Dr, East Stroudsburg, PA 18302 on Redfin.com

152 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,011

- See 152 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com

60 Broad St, Stroudsburg, PA 18360

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 3,605

- See 60 Broad St, Stroudsburg, PA 18360 on Redfin.com

107 Horseshoe Dr, Effort, PA 18330

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,394

- See 107 Horseshoe Dr, Effort, PA 18330 on Redfin.com

321 Pennsylvania 423, Pocono Pines, PA 18350

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,726

- See 321 Pennsylvania 423, Pocono Pines, PA 18350 on Redfin.com

5715 Route 447, Canadensis, PA 18325

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,535

- See 5715 Route 447, Canadensis, PA 18325 on Redfin.com

325 Chestnut Rd, East Stroudsburg, PA 18302

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 3,113

- See 325 Chestnut Rd, East Stroudsburg, PA 18302 on Redfin.com

150 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,765

- See 150 Cross Country Ln, Tannersville, PA 18372 on Redfin.com

2463 Larkspur Dr, Stroudsburg, PA 18360

- Price: $499,000

- 2 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,165

- See 2463 Larkspur Dr, Stroudsburg, PA 18360 on Redfin.com

339 Route 196, Tobyhanna, PA 18466

- Price: $500,000

- 1 bedroom, 1 bathroom

- Square feet: 480

- See 339 Route 196, Tobyhanna, PA 18466 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.