There are roughly 17.5 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Pennsylvania using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2023 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Wyoming are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,142 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#50. Washington County
- Percent of residents that are veterans: 6.7% (11,285 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 262
--- Korean War: 838
--- Vietnam War: 4,323
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,285
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,770
#49. Dauphin County
- Percent of residents that are veterans: 6.9% (15,348 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 316
--- Korean War: 694
--- Vietnam War: 5,108
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,382
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,445
#48. Luzerne County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (18,477 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 178
--- Korean War: 1,438
--- Vietnam War: 6,570
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,323
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,503
#47. Fayette County
- Percent of residents that are veterans: 7.2% (7,322 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 181
--- Korean War: 448
--- Vietnam War: 2,714
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,465
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,109
#46. Indiana County
- Percent of residents that are veterans: 7.2% (4,890 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 94
--- Korean War: 364
--- Vietnam War: 1,946
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 956
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,064
#45. Butler County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (11,546 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 201
--- Korean War: 596
--- Vietnam War: 4,171
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,170
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,183
#44. Erie County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (15,545 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 239
--- Korean War: 1,014
--- Vietnam War: 5,599
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,830
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,869
#43. Monroe County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (9,838 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 33
--- Korean War: 630
--- Vietnam War: 3,327
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,572
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,257
#42. Schuylkill County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (8,413 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 116
--- Korean War: 560
--- Vietnam War: 3,005
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,579
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,407
#41. Wyoming County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,538 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 75
--- Vietnam War: 705
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 212
--- Gulf War (09/2001 or later): 277
#40. York County
- Percent of residents that are veterans: 7.4% (26,651 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 292
--- Korean War: 1,304
--- Vietnam War: 8,147
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,515
--- Gulf War (09/2001 or later): 6,333
#39. Clinton County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,329 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 18
--- Korean War: 141
--- Vietnam War: 720
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 437
--- Gulf War (09/2001 or later): 603
#38. Montour County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,110 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 64
--- Korean War: 69
--- Vietnam War: 374
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 292
--- Gulf War (09/2001 or later): 328
#37. Westmoreland County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (22,357 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 687
--- Korean War: 1,732
--- Vietnam War: 8,415
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,597
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,777
#36. Beaver County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (10,458 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 107
--- Korean War: 674
--- Vietnam War: 4,095
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,046
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,843
#35. Carbon County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,089 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 30
--- Korean War: 217
--- Vietnam War: 1,863
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 595
--- Gulf War (09/2001 or later): 685
#34. Clarion County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (2,357 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 12
--- Korean War: 138
--- Vietnam War: 979
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 492
--- Gulf War (09/2001 or later): 507
#33. Clearfield County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,994 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 55
--- Korean War: 306
--- Vietnam War: 2,050
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,085
--- Gulf War (09/2001 or later): 809
#32. Adams County
- Percent of residents that are veterans: 8% (6,791 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 47
--- Korean War: 312
--- Vietnam War: 2,639
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,404
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,472
#31. Elk County
- Percent of residents that are veterans: 8% (1,986 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 54
--- Korean War: 193
--- Vietnam War: 767
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 359
--- Gulf War (09/2001 or later): 289
#30. Somerset County
- Percent of residents that are veterans: 8% (4,766 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 26
--- Korean War: 421
--- Vietnam War: 1,832
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 936
--- Gulf War (09/2001 or later): 766
#29. Bedford County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (3,104 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 69
--- Korean War: 217
--- Vietnam War: 1,332
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 492
--- Gulf War (09/2001 or later): 569
#28. Forest County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (527 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 6
--- Korean War: 16
--- Vietnam War: 189
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 97
--- Gulf War (09/2001 or later): 124
#27. Jefferson County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,804 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 24
--- Korean War: 227
--- Vietnam War: 960
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 652
--- Gulf War (09/2001 or later): 426
#26. Greene County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (2,330 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 110
--- Vietnam War: 990
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 535
--- Gulf War (09/2001 or later): 324
#25. Lebanon County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (9,049 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 187
--- Korean War: 728
--- Vietnam War: 3,358
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,820
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,872
#24. McKean County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (2,642 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 11
--- Korean War: 143
--- Vietnam War: 893
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 570
--- Gulf War (09/2001 or later): 493
#23. Mifflin County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (2,915 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 60
--- Korean War: 184
--- Vietnam War: 1,047
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 714
--- Gulf War (09/2001 or later): 374
#22. Lawrence County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (5,632 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 89
--- Korean War: 296
--- Vietnam War: 2,070
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,259
--- Gulf War (09/2001 or later): 972
#21. Northumberland County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (6,040 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 79
--- Korean War: 271
--- Vietnam War: 2,154
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,334
--- Gulf War (09/2001 or later): 854
#20. Cumberland County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (17,666 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 238
--- Korean War: 810
--- Vietnam War: 5,430
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,703
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,218
#19. Pike County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (4,183 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 47
--- Korean War: 356
--- Vietnam War: 1,607
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 689
--- Gulf War (09/2001 or later): 920
#18. Bradford County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (4,036 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 53
--- Korean War: 228
--- Vietnam War: 1,319
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 906
--- Gulf War (09/2001 or later): 887
#17. Lycoming County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (7,785 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 194
--- Korean War: 609
--- Vietnam War: 2,930
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,603
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,460
#16. Perry County
- Percent of residents that are veterans: 8.6% (3,128 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 37
--- Korean War: 119
--- Vietnam War: 1,157
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 882
--- Gulf War (09/2001 or later): 634
#15. Blair County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (8,493 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 150
--- Korean War: 459
--- Vietnam War: 3,198
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,365
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,421
#14. Mercer County
- Percent of residents that are veterans: 8.7% (7,707 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 127
--- Korean War: 636
--- Vietnam War: 2,660
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,607
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,527
#13. Armstrong County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (4,632 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 57
--- Korean War: 403
--- Vietnam War: 1,836
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 781
--- Gulf War (09/2001 or later): 800
#12. Cambria County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (9,411 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 88
--- Korean War: 696
--- Vietnam War: 3,493
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,087
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,432
#11. Franklin County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (10,768 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 93
--- Korean War: 660
--- Vietnam War: 3,494
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,909
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,778
#10. Huntingdon County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (3,183 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 26
--- Korean War: 253
--- Vietnam War: 989
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 725
--- Gulf War (09/2001 or later): 694
#9. Susquehanna County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (2,817 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 25
--- Korean War: 172
--- Vietnam War: 1,072
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 439
--- Gulf War (09/2001 or later): 412
#8. Crawford County
- Percent of residents that are veterans: 9.4% (6,195 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 77
--- Korean War: 332
--- Vietnam War: 2,203
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,302
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,163
#7. Sullivan County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (500 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 5
--- Korean War: 34
--- Vietnam War: 176
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 96
--- Gulf War (09/2001 or later): 87
#6. Cameron County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (364 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 2
--- Korean War: 29
--- Vietnam War: 159
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 44
--- Gulf War (09/2001 or later): 15
#5. Potter County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,265 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 31
--- Korean War: 65
--- Vietnam War: 481
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 264
--- Gulf War (09/2001 or later): 178
#4. Venango County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (3,924 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 30
--- Korean War: 238
--- Vietnam War: 1,502
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 838
--- Gulf War (09/2001 or later): 585
#3. Wayne County
- Percent of residents that are veterans: 9.9% (4,243 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 42
--- Korean War: 223
--- Vietnam War: 1,852
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 565
--- Gulf War (09/2001 or later): 670
#2. Tioga County
- Percent of residents that are veterans: 10.7% (3,517 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 20
--- Korean War: 211
--- Vietnam War: 1,302
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 685
--- Gulf War (09/2001 or later): 665
#1. Warren County
- Percent of residents that are veterans: 11% (3,380 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 37
--- Korean War: 271
--- Vietnam War: 1,354
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 595
--- Gulf War (09/2001 or later): 512