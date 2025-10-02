How much house does $500,000 buy you in Erie?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Erie?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Erie right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

942 Brown Ave, Erie, PA 16502

- Price: $450,000

- 6 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,896

1173 Greenfield Dr, Erie, PA 16509

- Price: $444,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,184

5575 Williams Rd, North East, PA 16428

- Price: $450,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,722

5413 W 54Th St, Fairview, PA 16415

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,634

4903 Grouse Holw Dr, Erie, PA 16504

- Price: $462,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,143

2833 Contessa Ln, Erie, PA 16506

- Price: $400,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,222

4335 E Lake Rd, Erie, PA 16511

- Price: $412,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,442

5700 Swanville Rd, Erie, PA 16506

- Price: $434,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,726

3114 Contessa Ln, Erie, PA 16506

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,465

2195 Foxboro Ct, Erie, PA 16510

- Price: $409,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,134

122 Terrace Dr, Edinboro, PA 16412

- Price: $427,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,110

14300 Mount Pleasant Rd, Cambridge Springs, PA 16403

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,358

819 Chestnut St, Waterford, PA 16441

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,859

5499 Pinetree Rd, Mc Kean, PA 16426

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 2,100

525 Benson Rd, Waterford, PA 16441

- Price: $439,900

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,978

2635 Saddlewood Dr, Waterford, PA 16441

- Price: $395,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,941

6160 Meadowland Cir, Erie, PA 16509

- Price: $435,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,791

6595 Meadowland Cir, Erie, PA 16509

- Price: $497,500

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,786

2695 Saddlewood Dr, Waterford, PA 16441

- Price: $419,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,656

8410 Windsor Beach Ct, Erie, PA 16511

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,632

6965 Jefferson Ct, Fairview, PA 16415

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,853

607 Lakeside Dr, Edinboro, PA 16412

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,003

7591 Crane Rd, Edinboro, PA 16412

- Price: $397,900

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 2,484

10707 Wattsburg Rd, Erie, PA 16509

- Price: $425,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,854

3254 Route 6N, Edinboro, PA 16412

- Price: $439,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,824

2007 Chatham Dr, Fairview, PA 16415

- Price: $399,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,719

107 Jefferson St, North East, PA 16428

- Price: $425,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,636

10620 N Edgewood Dr, Lake City, PA 16423

- Price: $450,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,533

2535 Saddlewood Dr, Waterford, PA 16441

- Price: $429,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,431

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.