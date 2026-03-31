Cities with the fastest-growing home prices in Pennsylvania

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Pennsylvania using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Pennsylvania.

#50. Ivyland

- Typical home value: $558,179

- 1-year price change: +$21,030 (+3.9%)

- 5-year price change: +$145,622 (+35.3%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#49. Moosic

- Typical home value: $256,527

- 1-year price change: +$21,245 (+9.0%)

- 5-year price change: +$86,557 (+50.9%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#48. Coopersburg

- Typical home value: $500,198

- 1-year price change: +$21,543 (+4.5%)

- 5-year price change: +$134,761 (+36.9%)

- Metro area: Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ

#47. Mifflinburg

- Typical home value: $272,173

- 1-year price change: +$21,592 (+8.6%)

- 5-year price change: +$69,916 (+34.6%)

- Metro area: Lewisburg, PA

#46. Chadds Ford

- Typical home value: $694,512

- 1-year price change: +$21,715 (+3.2%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#45. Auburn

- Typical home value: $305,058

- 1-year price change: +$21,853 (+7.7%)

- 5-year price change: +$89,328 (+41.4%)

- Metro area: Pottsville, PA

#44. Lititz

- Typical home value: $448,603

- 1-year price change: +$21,890 (+5.1%)

- 5-year price change: +$138,456 (+44.6%)

- Metro area: Lancaster, PA

#43. Lewisburg

- Typical home value: $316,143

- 1-year price change: +$22,385 (+7.6%)

- 5-year price change: +$77,576 (+32.5%)

- Metro area: Lewisburg, PA

#42. Furlong

- Typical home value: $724,019

- 1-year price change: +$22,639 (+3.2%)

- 5-year price change: +$180,835 (+33.3%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#41. Fredericksburg

- Typical home value: $342,173

- 1-year price change: +$22,781 (+7.1%)

- 5-year price change: +$105,145 (+44.4%)

- Metro area: Lebanon, PA

#40. Schellsburg

- Typical home value: $238,694

- 1-year price change: +$23,411 (+10.9%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: not in a metro area

#39. Cranberry Township

- Typical home value: $457,145

- 1-year price change: +$23,686 (+5.5%)

- 5-year price change: +$127,604 (+38.7%)

- Metro area: Pittsburgh, PA

#38. Schnecksville

- Typical home value: $500,003

- 1-year price change: +$23,713 (+5.0%)

- 5-year price change: +$147,774 (+42.0%)

- Metro area: Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ

#37. Gap

- Typical home value: $454,498

- 1-year price change: +$24,080 (+5.6%)

- 5-year price change: +$134,595 (+42.1%)

- Metro area: Lancaster, PA

#36. Landisville

- Typical home value: $463,465

- 1-year price change: +$24,338 (+5.5%)

- 5-year price change: +$141,759 (+44.1%)

- Metro area: Lancaster, PA

#35. Northumberland

- Typical home value: $206,312

- 1-year price change: +$24,783 (+13.7%)

- 5-year price change: +$53,650 (+35.1%)

- Metro area: Sunbury, PA

#34. Bradfordwoods

- Typical home value: $500,957

- 1-year price change: +$25,056 (+5.3%)

- 5-year price change: +$121,176 (+31.9%)

- Metro area: Pittsburgh, PA

#33. Bala-Cynwyd

- Typical home value: $655,128

- 1-year price change: +$25,249 (+4.0%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#32. Riegelsville

- Typical home value: $493,860

- 1-year price change: +$25,494 (+5.4%)

- 5-year price change: +$118,920 (+31.7%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#31. Conyngham

- Typical home value: $279,615

- 1-year price change: +$25,840 (+10.2%)

- 5-year price change: +$98,884 (+54.7%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#30. Glen Mills

- Typical home value: $672,987

- 1-year price change: +$26,184 (+4.0%)

- 5-year price change: +$190,759 (+39.6%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#29. Bakerstown

- Typical home value: $478,845

- 1-year price change: +$26,592 (+5.9%)

- 5-year price change: +$112,349 (+30.7%)

- Metro area: Pittsburgh, PA

#28. Malvern

- Typical home value: $772,155

- 1-year price change: +$26,786 (+3.6%)

- 5-year price change: +$207,714 (+36.8%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#27. Pillow

- Typical home value: $171,728

- 1-year price change: +$26,927 (+18.6%)

- 5-year price change: +$58,139 (+51.2%)

- Metro area: Harrisburg-Carlisle, PA

#26. Yardley

- Typical home value: $613,047

- 1-year price change: +$27,005 (+4.6%)

- 5-year price change: +$174,649 (+39.8%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#25. Elysburg

- Typical home value: $269,065

- 1-year price change: +$27,363 (+11.3%)

- 5-year price change: +$80,144 (+42.4%)

- Metro area: Sunbury, PA

#24. Media

- Typical home value: $614,637

- 1-year price change: +$27,887 (+4.8%)

- 5-year price change: +$155,784 (+34.0%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#23. Murrysville

- Typical home value: $351,350

- 1-year price change: +$28,382 (+8.8%)

- 5-year price change: +$117,805 (+50.4%)

- Metro area: Pittsburgh, PA

#22. Archbald

- Typical home value: $259,408

- 1-year price change: +$28,421 (+12.3%)

- 5-year price change: +$95,191 (+58.0%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#21. Old Forge

- Typical home value: $225,607

- 1-year price change: +$28,545 (+14.5%)

- 5-year price change: +$90,712 (+67.2%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#20. Jessup

- Typical home value: $211,699

- 1-year price change: +$28,730 (+15.7%)

- 5-year price change: +$74,404 (+54.2%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#19. Shamokin Dam

- Typical home value: $229,378

- 1-year price change: +$28,801 (+14.4%)

- 5-year price change: +$77,212 (+50.7%)

- Metro area: Selinsgrove, PA

#18. Venetia

- Typical home value: $623,781

- 1-year price change: +$29,120 (+4.9%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Pittsburgh, PA

#17. Glenmoore

- Typical home value: $653,447

- 1-year price change: +$29,471 (+4.7%)

- 5-year price change: +$190,825 (+41.2%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#16. Newtown Square

- Typical home value: $750,209

- 1-year price change: +$30,207 (+4.2%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#15. Clarks Green

- Typical home value: $349,248

- 1-year price change: +$33,668 (+10.7%)

- 5-year price change: +$115,311 (+49.3%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#14. Olyphant

- Typical home value: $245,281

- 1-year price change: +$34,804 (+16.5%)

- 5-year price change: +$96,530 (+64.9%)

- Metro area: Scranton--Wilkes-Barre, PA

#13. Churchville

- Typical home value: $673,868

- 1-year price change: +$36,469 (+5.7%)

- 5-year price change: +$191,523 (+39.7%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#12. Richboro

- Typical home value: $689,312

- 1-year price change: +$40,717 (+6.3%)

- 5-year price change: +$196,443 (+39.9%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#11. Bryn Mawr

- Typical home value: $878,062

- 1-year price change: +$40,787 (+4.9%)

- 5-year price change: +$263,682 (+42.9%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#10. Narberth

- Typical home value: $817,805

- 1-year price change: +$45,574 (+5.9%)

- 5-year price change: +$231,892 (+39.6%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#9. Rillton

- Typical home value: $184,104

- 1-year price change: +$45,844 (+33.2%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Pittsburgh, PA

#8. New Hope

- Typical home value: $911,682

- 1-year price change: +$46,526 (+5.4%)

- 5-year price change: +$254,868 (+38.8%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#7. Merion Station

- Typical home value: $1,061,644

- 1-year price change: +$52,959 (+5.3%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#6. Berwyn

- Typical home value: $927,796

- 1-year price change: +$53,139 (+6.1%)

- 5-year price change: +$276,808 (+42.5%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#5. Devon

- Typical home value: $958,607

- 1-year price change: +$63,410 (+7.1%)

- 5-year price change: +$301,499 (+45.9%)

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#4. Wayne

- Typical home value: $911,783

- 1-year price change: +$72,970 (+8.7%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#3. Gladwyne

- Typical home value: $1,502,305

- 1-year price change: +$73,992 (+5.2%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

#2. Edgeworth

- Typical home value: $991,761

- 1-year price change: +$81,196 (+8.9%)

- 5-year price change: +$315,890 (+46.7%)

- Metro area: Pittsburgh, PA

#1. Villanova

- Typical home value: $1,491,164

- 1-year price change: +$111,721 (+8.1%)

- 5-year price change: data not available

- Metro area: Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD