Counties with the most pre-war homes in Pennsylvania

Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament "they just don't make them like they used to."
In some ways, that's a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you'll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in Pennsylvania with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#50. Westmoreland County
- Homes built 1939 or earlier: 19.7% (33,244 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (813 homes)
- Median year homes built: 1964
- National rank: #884
- Total homes built: 168,406
#49. Montour County
- Homes built 1939 or earlier: 20.2% (1,643 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (60 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #852
- Total homes built: 8,117
#48. Snyder County
- Homes built 1939 or earlier: 21.1% (3,378 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (81 homes)
- Median year homes built: 1973
- National rank: #810
- Total homes built: 16,033
#47. Perry County
- Homes built 1939 or earlier: 21.4% (4,292 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (185 homes)
- Median year homes built: 1977
- National rank: #782
- Total homes built: 20,010
#46. Indiana County
- Homes built 1939 or earlier: 21.7% (8,177 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (119 homes)
- Median year homes built: 1969
- National rank: #771
- Total homes built: 37,672
#45. Delaware County
- Homes built 1939 or earlier: 22.0% (50,509 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (790 homes)
- Median year homes built: 1957
- National rank: #754
- Total homes built: 229,390
#44. Mercer County
- Homes built 1939 or earlier: 22.6% (11,507 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (164 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #724
- Total homes built: 50,884
#43. Lebanon County
- Homes built 1939 or earlier: 22.8% (13,570 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (620 homes)
- Median year homes built: 1971
- National rank: #717
- Total homes built: 59,582
#42. Union County
- Homes built 1939 or earlier: 23.6% (3,816 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (28 homes)
- Median year homes built: 1973
- National rank: #671
- Total homes built: 16,158
#41. Elk County
- Homes built 1939 or earlier: 24.1% (4,067 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (97 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #649
- Total homes built: 16,876
#40. Lehigh County
- Homes built 1939 or earlier: 24.4% (36,777 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (935 homes)
- Median year homes built: 1968
- National rank: #634
- Total homes built: 150,547
#39. Erie County
- Homes built 1939 or earlier: 24.6% (29,573 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (311 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #623
- Total homes built: 120,019
#38. Juniata County
- Homes built 1939 or earlier: 24.7% (2,595 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (65 homes)
- Median year homes built: 1974
- National rank: #621
- Total homes built: 10,502
#37. Crawford County
- Homes built 1939 or earlier: 24.9% (10,518 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (116 homes)
- Median year homes built: 1966
- National rank: #610
- Total homes built: 42,188
#36. Potter County
- Homes built 1939 or earlier: 25.1% (3,103 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (30 homes)
- Median year homes built: 1969
- National rank: #601
- Total homes built: 12,375
#35. Beaver County
- Homes built 1939 or earlier: 25.3% (20,023 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (267 homes)
- Median year homes built: 1958
- National rank: #593
- Total homes built: 79,159
#34. Columbia County
- Homes built 1939 or earlier: 25.4% (7,553 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (76 homes)
- Median year homes built: 1969
- National rank: #587
- Total homes built: 29,775
#33. Susquehanna County
- Homes built 1939 or earlier: 25.8% (5,498 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (52 homes)
- Median year homes built: 1975
- National rank: #557
- Total homes built: 21,335
#32. Huntingdon County
- Homes built 1939 or earlier: 25.9% (5,430 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (41 homes)
- Median year homes built: 1972
- National rank: #551
- Total homes built: 20,932
#31. Washington County
- Homes built 1939 or earlier: 26.2% (25,506 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (913 homes)
- Median year homes built: 1965
- National rank: #546
- Total homes built: 97,476
#30. Clinton County
- Homes built 1939 or earlier: 26.2% (4,882 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (133 homes)
- Median year homes built: 1968
- National rank: #540
- Total homes built: 18,640
#29. Wyoming County
- Homes built 1939 or earlier: 26.3% (3,376 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (27 homes)
- Median year homes built: 1973
- National rank: #537
- Total homes built: 12,858
#28. Clarion County
- Homes built 1939 or earlier: 26.3% (4,969 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (43 homes)
- Median year homes built: 1966
- National rank: #528
- Total homes built: 18,878
#27. Bedford County
- Homes built 1939 or earlier: 26.5% (6,252 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (85 homes)
- Median year homes built: 1971
- National rank: #515
- Total homes built: 23,568
#26. Northampton County
- Homes built 1939 or earlier: 26.8% (34,460 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (676 homes)
- Median year homes built: 1970
- National rank: #505
- Total homes built: 128,612
#25. Clearfield County
- Homes built 1939 or earlier: 26.9% (10,253 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (109 homes)
- Median year homes built: 1969
- National rank: #497
- Total homes built: 38,160
#24. Berks County
- Homes built 1939 or earlier: 27.6% (47,215 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (1,098 homes)
- Median year homes built: 1968
- National rank: #468
- Total homes built: 171,147
#23. Lawrence County
- Homes built 1939 or earlier: 27.9% (11,065 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (65 homes)
- Median year homes built: 1957
- National rank: #450
- Total homes built: 39,597
#22. Allegheny County
- Homes built 1939 or earlier: 28.2% (170,416 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (2,981 homes)
- Median year homes built: 1957
- National rank: #436
- Total homes built: 604,558
#21. Sullivan County
- Homes built 1939 or earlier: 28.2% (1,582 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (12 homes)
- Median year homes built: 1972
- National rank: #430
- Total homes built: 5,601
#20. Carbon County
- Homes built 1939 or earlier: 28.7% (9,832 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (69 homes)
- Median year homes built: 1972
- National rank: #407
- Total homes built: 34,299
#19. Warren County
- Homes built 1939 or earlier: 28.7% (6,210 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (62 homes)
- Median year homes built: 1961
- National rank: #404
- Total homes built: 21,641
#18. Somerset County
- Homes built 1939 or earlier: 28.7% (10,851 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (74 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #403
- Total homes built: 37,800
#17. Armstrong County
- Homes built 1939 or earlier: 28.8% (9,270 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (82 homes)
- Median year homes built: 1960
- National rank: #401
- Total homes built: 32,164
#16. Mifflin County
- Homes built 1939 or earlier: 29.5% (6,315 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (78 homes)
- Median year homes built: 1960
- National rank: #371
- Total homes built: 21,425
#15. Cambria County
- Homes built 1939 or earlier: 29.7% (19,182 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (183 homes)
- Median year homes built: 1956
- National rank: #357
- Total homes built: 64,494
#14. Lycoming County
- Homes built 1939 or earlier: 30.2% (15,889 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (117 homes)
- Median year homes built: 1963
- National rank: #346
- Total homes built: 52,692
#13. Jefferson County
- Homes built 1939 or earlier: 30.7% (6,767 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (48 homes)
- Median year homes built: 1962
- National rank: #320
- Total homes built: 22,053
#12. Blair County
- Homes built 1939 or earlier: 30.7% (17,144 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (178 homes)
- Median year homes built: 1957
- National rank: #316
- Total homes built: 55,788
#11. Luzerne County
- Homes built 1939 or earlier: 31.5% (47,632 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (499 homes)
- Median year homes built: 1959
- National rank: #288
- Total homes built: 151,012
#10. Fayette County
- Homes built 1939 or earlier: 31.8% (19,708 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (181 homes)
- Median year homes built: 1958
- National rank: #279
- Total homes built: 62,060
#9. Tioga County
- Homes built 1939 or earlier: 32.5% (6,992 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (86 homes)
- Median year homes built: 1971
- National rank: #250
- Total homes built: 21,542
#8. Bradford County
- Homes built 1939 or earlier: 32.5% (9,558 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (123 homes)
- Median year homes built: 1968
- National rank: #248
- Total homes built: 29,421
#7. Greene County
- Homes built 1939 or earlier: 32.6% (5,271 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (27 homes)
- Median year homes built: 1960
- National rank: #244
- Total homes built: 16,182
#6. Venango County
- Homes built 1939 or earlier: 33.1% (8,669 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (59 homes)
- Median year homes built: 1959
- National rank: #228
- Total homes built: 26,203
#5. Lackawanna County
- Homes built 1939 or earlier: 36.2% (36,200 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (343 homes)
- Median year homes built: 1955
- National rank: #128
- Total homes built: 100,013
#4. McKean County
- Homes built 1939 or earlier: 37.4% (7,300 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (26 homes)
- Median year homes built: 1952
- National rank: #101
- Total homes built: 19,493
#3. Northumberland County
- Homes built 1939 or earlier: 37.9% (16,444 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (130 homes)
- Median year homes built: 1955
- National rank: #93
- Total homes built: 43,395
#2. Philadelphia County
- Homes built 1939 or earlier: 39.9% (295,150 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (4,412 homes)
- Median year homes built: 1949
- National rank: #60
- Total homes built: 739,725
#1. Schuylkill County
- Homes built 1939 or earlier: 47.6% (32,025 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (142 homes)
- Median year homes built: 1944
- National rank: #9
- Total homes built: 67,292