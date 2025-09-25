Counties with the oldest homes in Pennsylvania

There's an undeniable charm that comes with pre-World War II American architecture, characterized by high ceilings, crown molding, hardwood floors, and ornate details. In fact, 11.4% of all housing units in America were built in 1939 or before, showing the popularity of the preservation of these units. Owning a piece of history can sometimes come with a cost: Many old homes come with asbestos, lead piping, knob-and-tube wiring, and other outdated building styles that can rack up a hefty price tag to modernize. However, with more and more modernized pre-war homes on the market, generally located just outside bustling downtown metros, investing in property that has withstood the test of time is an attractive prospect.
Stacker compiled a list of the counties in Pennsylvania with the oldest homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by median year the structure was built according to 2023 5-year estimates. Ties broken by the highest percentage of homes built before 1939.
The country's domestic architecture is perhaps best characterized by a rugged individualism as opposed to the hybridization of disparate architectural elements. As Maya Angelou once perceptively observed, "the ache for home lives in all of us," a phrase that has meant very different things to different people.
Modest or palatial, there is no shortage of noteworthy homes in the U.S. Log cabins constructed by industrious pioneers have dotted the landscape alongside traditional Native American dwellings ever since immigrant Swedes introduced them to the New World in 1638. The unprecedented personal fortunes amassed by the so-called "Robber Barons" at the close of the 19th century gave way to the construction of a staggering number of Gilded Age estates.
The ravages of time spared neither the sumptuous nor the humble. Stately mansions, often prohibitively costly to maintain in the modern era, were frequently neglected; simple structures were forgotten, discarded by their owners, and damaged by natural elements. However, the tireless efforts of architectural preservationists and local historical societies have saved many of these homes from demolition, leading to their inclusion in the National Register of Historic Places and thereby safeguarding them for future generations.
Keep reading to learn more about which counties in Pennsylvania have the oldest homes.
#50. Snyder County
- Median year homes built: 1973
- Homes built 1939 or earlier: 21.1% (3,378 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (81 homes)
- Total homes built: 16,033
#49. Union County
- Median year homes built: 1973
- Homes built 1939 or earlier: 23.6% (3,816 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (28 homes)
- Total homes built: 16,158
#48. Wyoming County
- Median year homes built: 1973
- Homes built 1939 or earlier: 26.3% (3,376 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (27 homes)
- Total homes built: 12,858
#47. Huntingdon County
- Median year homes built: 1972
- Homes built 1939 or earlier: 25.9% (5,430 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (41 homes)
- Total homes built: 20,932
#46. Sullivan County
- Median year homes built: 1972
- Homes built 1939 or earlier: 28.2% (1,582 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (12 homes)
- Total homes built: 5,601
#45. Carbon County
- Median year homes built: 1972
- Homes built 1939 or earlier: 28.7% (9,832 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (69 homes)
- Total homes built: 34,299
#44. Forest County
- Median year homes built: 1971
- Homes built 1939 or earlier: 13.3% (927 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (9 homes)
- Total homes built: 6,969
#43. Lebanon County
- Median year homes built: 1971
- Homes built 1939 or earlier: 22.8% (13,570 homes)
- Homes built since 2000: 1.0% (620 homes)
- Total homes built: 59,582
#42. Bedford County
- Median year homes built: 1971
- Homes built 1939 or earlier: 26.5% (6,252 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (85 homes)
- Total homes built: 23,568
#41. Tioga County
- Median year homes built: 1971
- Homes built 1939 or earlier: 32.5% (6,992 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (86 homes)
- Total homes built: 21,542
#40. Montgomery County
- Median year homes built: 1970
- Homes built 1939 or earlier: 16.6% (58,036 homes)
- Homes built since 2000: 0.8% (2,946 homes)
- Total homes built: 348,696
#39. Dauphin County
- Median year homes built: 1970
- Homes built 1939 or earlier: 19.6% (24,895 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (884 homes)
- Total homes built: 127,259
#38. Northampton County
- Median year homes built: 1970
- Homes built 1939 or earlier: 26.8% (34,460 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (676 homes)
- Total homes built: 128,612
#37. Indiana County
- Median year homes built: 1969
- Homes built 1939 or earlier: 21.7% (8,177 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (119 homes)
- Total homes built: 37,672
#36. Potter County
- Median year homes built: 1969
- Homes built 1939 or earlier: 25.1% (3,103 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (30 homes)
- Total homes built: 12,375
#35. Columbia County
- Median year homes built: 1969
- Homes built 1939 or earlier: 25.4% (7,553 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (76 homes)
- Total homes built: 29,775
#34. Clearfield County
- Median year homes built: 1969
- Homes built 1939 or earlier: 26.9% (10,253 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (109 homes)
- Total homes built: 38,160
#33. Lehigh County
- Median year homes built: 1968
- Homes built 1939 or earlier: 24.4% (36,777 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (935 homes)
- Total homes built: 150,547
#32. Clinton County
- Median year homes built: 1968
- Homes built 1939 or earlier: 26.2% (4,882 homes)
- Homes built since 2000: 0.7% (133 homes)
- Total homes built: 18,640
#31. Berks County
- Median year homes built: 1968
- Homes built 1939 or earlier: 27.6% (47,215 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (1,098 homes)
- Total homes built: 171,147
#30. Bradford County
- Median year homes built: 1968
- Homes built 1939 or earlier: 32.5% (9,558 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (123 homes)
- Total homes built: 29,421
#29. Crawford County
- Median year homes built: 1966
- Homes built 1939 or earlier: 24.9% (10,518 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (116 homes)
- Total homes built: 42,188
#28. Clarion County
- Median year homes built: 1966
- Homes built 1939 or earlier: 26.3% (4,969 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (43 homes)
- Total homes built: 18,878
#27. Washington County
- Median year homes built: 1965
- Homes built 1939 or earlier: 26.2% (25,506 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (913 homes)
- Total homes built: 97,476
#26. Westmoreland County
- Median year homes built: 1964
- Homes built 1939 or earlier: 19.7% (33,244 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (813 homes)
- Total homes built: 168,406
#25. Mercer County
- Median year homes built: 1963
- Homes built 1939 or earlier: 22.6% (11,507 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (164 homes)
- Total homes built: 50,884
#24. Erie County
- Median year homes built: 1963
- Homes built 1939 or earlier: 24.6% (29,573 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (311 homes)
- Total homes built: 120,019
#23. Somerset County
- Median year homes built: 1963
- Homes built 1939 or earlier: 28.7% (10,851 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (74 homes)
- Total homes built: 37,800
#22. Lycoming County
- Median year homes built: 1963
- Homes built 1939 or earlier: 30.2% (15,889 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (117 homes)
- Total homes built: 52,692
#21. Jefferson County
- Median year homes built: 1962
- Homes built 1939 or earlier: 30.7% (6,767 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (48 homes)
- Total homes built: 22,053
#20. Elk County
- Median year homes built: 1961
- Homes built 1939 or earlier: 24.1% (4,067 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (97 homes)
- Total homes built: 16,876
#19. Warren County
- Median year homes built: 1961
- Homes built 1939 or earlier: 28.7% (6,210 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (62 homes)
- Total homes built: 21,641
#18. Armstrong County
- Median year homes built: 1960
- Homes built 1939 or earlier: 28.8% (9,270 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (82 homes)
- Total homes built: 32,164
#17. Mifflin County
- Median year homes built: 1960
- Homes built 1939 or earlier: 29.5% (6,315 homes)
- Homes built since 2000: 0.4% (78 homes)
- Total homes built: 21,425
#16. Greene County
- Median year homes built: 1960
- Homes built 1939 or earlier: 32.6% (5,271 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (27 homes)
- Total homes built: 16,182
#15. Cameron County
- Median year homes built: 1959
- Homes built 1939 or earlier: 19.2% (754 homes)
- Homes built since 2000: 0.9% (37 homes)
- Total homes built: 3,933
#14. Luzerne County
- Median year homes built: 1959
- Homes built 1939 or earlier: 31.5% (47,632 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (499 homes)
- Total homes built: 151,012
#13. Venango County
- Median year homes built: 1959
- Homes built 1939 or earlier: 33.1% (8,669 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (59 homes)
- Total homes built: 26,203
#12. Beaver County
- Median year homes built: 1958
- Homes built 1939 or earlier: 25.3% (20,023 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (267 homes)
- Total homes built: 79,159
#11. Fayette County
- Median year homes built: 1958
- Homes built 1939 or earlier: 31.8% (19,708 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (181 homes)
- Total homes built: 62,060
#10. Delaware County
- Median year homes built: 1957
- Homes built 1939 or earlier: 22.0% (50,509 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (790 homes)
- Total homes built: 229,390
#9. Lawrence County
- Median year homes built: 1957
- Homes built 1939 or earlier: 27.9% (11,065 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (65 homes)
- Total homes built: 39,597
#8. Allegheny County
- Median year homes built: 1957
- Homes built 1939 or earlier: 28.2% (170,416 homes)
- Homes built since 2000: 0.5% (2,981 homes)
- Total homes built: 604,558
#7. Blair County
- Median year homes built: 1957
- Homes built 1939 or earlier: 30.7% (17,144 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (178 homes)
- Total homes built: 55,788
#6. Cambria County
- Median year homes built: 1956
- Homes built 1939 or earlier: 29.7% (19,182 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (183 homes)
- Total homes built: 64,494
#5. Lackawanna County
- Median year homes built: 1955
- Homes built 1939 or earlier: 36.2% (36,200 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (343 homes)
- Total homes built: 100,013
#4. Northumberland County
- Median year homes built: 1955
- Homes built 1939 or earlier: 37.9% (16,444 homes)
- Homes built since 2000: 0.3% (130 homes)
- Total homes built: 43,395
#3. McKean County
- Median year homes built: 1952
- Homes built 1939 or earlier: 37.4% (7,300 homes)
- Homes built since 2000: 0.1% (26 homes)
- Total homes built: 19,493
#2. Philadelphia County
- Median year homes built: 1949
- Homes built 1939 or earlier: 39.9% (295,150 homes)
- Homes built since 2000: 0.6% (4,412 homes)
- Total homes built: 739,725
#1. Schuylkill County
- Median year homes built: 1944
- Homes built 1939 or earlier: 47.6% (32,025 homes)
- Homes built since 2000: 0.2% (142 homes)
- Total homes built: 67,292