Pittsburgh Steelers announce 2026-27 schedule

PITTSBURGH — The Pittsburgh Steelers have shared their schedule for the 2026-27 season.
It is as follows:
- Week 1: Falcons (Home)
- Sept. 13 at 1 p.m.
- Week 2: Patriots (Away)
- Sept. 20 at 1 p.m.
- Week 3: Bengals (Home)
- Sept. 27 at 1 p.m.
- Week 4: Browns (Away)
- Oct. 1 at 8:15 p.m.
- Week 5: Colts (Home)
- Oct 11 at 1 p.m.
- Week 6: Buccaneers (Away)
- Oct 18 at 1 p.m.
- Week 7: Saints (Paris)
- Oct. 25 at 9:30 a.m.
- Week 8: Browns (Home)
- Nov. 1 at 1 p.m.
- Week 9: Bye Week
- Week 10: Bengals (Away)
- Nov. 15 at 8:20 p.m.
- Week 11: Eagles (Away)
- Nov. 22 at 4:25 p.m.
- Week 12: Broncos (Home)
- Nov 27 at 3 p.m.
- Week 13: Texans (Home)
- Dec. 6 at 8:20 p.m.
- Week 14: Jaguars (Away)
- Dec. 14 at 8:15 p.m.
- Week 15: Ravens (Home)
- Dec. 20 at 1 p.m.
- Week 16: Panthers (Home)
- Date and Time TBD
- Week 17: Titans (Away)
- Jan 3 at 1 p.m.
- Week 18: Ravens (Away)
- Date and Time TBD
Tickets go on sale Friday at 1 p.m.
