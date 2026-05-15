Pittsburgh Steelers announce 2026-27 schedule

PITTSBURGH — The Pittsburgh Steelers have shared their schedule for the 2026-27 season.

It is as follows:

  • Week 1: Falcons (Home)
    • Sept. 13 at 1 p.m.
  • Week 2: Patriots (Away)
    • Sept. 20 at 1 p.m.
  • Week 3: Bengals (Home)
    • Sept. 27 at 1 p.m.
  • Week 4: Browns (Away)
    • Oct. 1 at 8:15 p.m.
  • Week 5: Colts (Home)
    • Oct 11 at 1 p.m.
  • Week 6: Buccaneers (Away)
    • Oct 18 at 1 p.m.
  • Week 7: Saints (Paris)
    • Oct. 25 at 9:30 a.m.
  • Week 8: Browns (Home)
    • Nov. 1 at 1 p.m.
  • Week 9: Bye Week
  • Week 10: Bengals (Away)
    • Nov. 15 at 8:20 p.m.
    • Airs on Channel 11!
  • Week 11: Eagles (Away)
    • Nov. 22 at 4:25 p.m.
  • Week 12: Broncos (Home)
    • Nov 27 at 3 p.m.
  • Week 13: Texans (Home)
    • Dec. 6 at 8:20 p.m.
    • Airs on Channel 11!
  • Week 14: Jaguars (Away)
    • Dec. 14 at 8:15 p.m.
  • Week 15: Ravens (Home)
    • Dec. 20 at 1 p.m.
  • Week 16: Panthers (Home)
    • Date and Time TBD
  • Week 17: Titans (Away)
    • Jan 3 at 1 p.m.
  • Week 18: Ravens (Away)
    • Date and Time TBD

Tickets go on sale Friday at 1 p.m.

