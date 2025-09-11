Monster Jam to roar into PPG Paints Arena in 2026; see the times

PITTSBURGH — One of America’s favorite entertainment events is coming to Pittsburgh.
Monster Jam’s Arena Championship Series East will take place at PPG Paints Arena Feb. 6-8.
Tickets are on sale now at Ticketmaster.com for Monster Jam Preferred Customers, and regular ticket sales will open up Tuesday.
On Saturday and Sunday morning, guests can start the fun early at the Monster Jam Pit Party, featuring up-close looks at the trucks, a meet-and-greet with the drivers and other family-friendly activities. Pit Party Passes are also available for purchase online.
Here’s the schedule of events:
Friday, Feb. 6, 2026
- Event Time – 7:00 PM
Saturday, Feb. 7, 2026
- Event Time – 12:00 PM & 6:00 PM
- Pit Party open from 9:30 AM – 11:00 AM (Sat. 12pm Event Ticket & Pit Party Pass required for entry)
Sunday, Feb. 8, 2026
- Event Time – 12:00 PM
- Pit Party open from 9:30 AM – 11:00 AM (Sun. 12pm Event Ticket & Pit Party Pass required for entry)
Download the FREE WPXI News app for breaking news alerts.
Follow Channel 11 News on Facebook and Twitter. | Watch WPXI NOW
©2025 Cox Media Group