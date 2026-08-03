Water main break sends water flowing down Bethel Park roadway

BETHEL PARK, Pa. — A water main break briefly sent water running down Bethel Park roads on Monday morning.
The break is on Woodford Road. A Channel 11 photographer in the area saw water flowing down that roadway and off Bethel Church Road into a creek.
Pennsylvania American Water is already on scene and expects repairs to be finished by Monday afternoon.
Five households are impacted.
Download the FREE WPXI News app for breaking news alerts.
Follow Channel 11 News on Facebook and Twitter. | Watch WPXI NOW
©2026 Cox Media Group