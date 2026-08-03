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Water main break sends water flowing down Bethel Park roadway

By Sierra Rehm, WPXI.com
Woodford Road Water Main Break
By Sierra Rehm, WPXI.com

BETHEL PARK, Pa. — A water main break briefly sent water running down Bethel Park roads on Monday morning.

The break is on Woodford Road. A Channel 11 photographer in the area saw water flowing down that roadway and off Bethel Church Road into a creek.

Pennsylvania American Water is already on scene and expects repairs to be finished by Monday afternoon.

Five households are impacted.

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